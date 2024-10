Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem?! Zaledwie kilka tygodni temu gwiazda serialu "Klan" i Maciej Pela świętowali szóstą rocznicę ślubu, niestety teraz portal Pudelek przekazał informację o rozstaniu pary. Wiadomość o zakończeniu związku miała potwierdzić osoba z otoczenia Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jak sprawę skomentowali sami zainteresowani? Jest wymowny komentarz.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem?

Takiej wiadomości nie spodziewał się chyba nikt. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela już od wielu lat tworzą szczęśliwy związek. Zakochani wzięli ślub w malowniczej Toskanii we Włoszech- powiedzieli sobie "tak" we wrześniu 2018 roku. W tym roku para świętowała szóstą rocznicę ślubu. Niestety, dziś portal Pudelek poinformował, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to już przeszłość. Para nie chciała komentować doniesień na swój temat.

Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji skomentowali dla Pudelka.

Portal informuje, że wiadomość o rozstaniu pary potwierdziła osoba z z bliskiego otoczenia Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para miała we wrześniu podjąć ostateczną decyzję dotyczącą zakończenia relacji.

Ustaliliśmy, że pozew rozwodowy nie wpłynął jeszcze do sądu informuje Pudelek.

Zarówno Agnieszka Kaczorowska jak i Maciej Pela nie zabrali głosu w sprawie i nie opublikowali w mediach społecznościowych oświadczenia w którym dementują lub potwierdzają medialne doniesienia na swój temat. Co ciekawe, gwiazda serialu "Klan" od jakiegoś czasu nie publikuje na Instagramie wspólnych zdjęć z mężem, a ich ostatnie wspólne kadry zostały wrzucone do sieci 29 lipca. Co ciekawe, ostatnio Agnieszka Kaczorowska na jednej z oficjalnych imprez pokazała się bez obrączki ślubnej.

Nasze życie nie jest tylko usłane różami, choć nasza umiejętność dostrzegania tego, co dobre i skupianie się na pozytywach pozwala nam naprawdę pięknie żyć. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie wyzwania — te wspólne i te osobiste. Pracujemy nad sobą każdego dnia. Wzrastamy w tej miłości i pielęgnujemy ją. Zmieniamy się, rzeczywistość się zmienia i ta miłość się zmienia. Jedno jest niezmienne. Miłość trwa. Z roku na rok jest pełniejsza i mocniejsza tak Agnieszka Kaczorowska pisała o swoim małżeństwie w piątą rocznicę ślubu.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przerwą milczenie i odniosą się do medialnych plotek na temat swojego związku?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Kaczorowska wcale nie ukrywa rozstania? Wymowne zdjęcia w sieci