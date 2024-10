Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela obrali inne ścieżki i postanowili się rozstać, a od kilku tygodni media i fani spekulują, co mogło ich poróżnić. Sami zainteresowani do tej pory nie komentowali zbytnio kwestii swojego rozstania. Są jednak pewne znaki, które świadczą, że zakończenie związku Kaczorowskiej i Peli nie odbyło się polubownie, a małżonkowie nie utrzymują ze sobą kontaktu. Maciej Pela postanowił wbić szpilę żonie i odpowiedział na kilka komentarzy broniących go fanów.

Reklama

Maciej Pela reaguje na komentarze na temat rozstania z Agnieszką Kaczorowską

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska ostatnio przechodzą swoje "5 minut", jednak zapewne nie o taki rozgłos im chodziło. Fani wciąż doszukują się przyczyny rozstania małżonków, a oni w tym temacie postanowili milczeć i dają tym samym pole do licznych spekulacji. W ostatnim czasie Agnieszka Kaczorowska stara się być bardzo aktywna zawodowo i pojawia się na wielu eventach, a także wzięła udział w programie "Królowa Przetrwania", którego emisja jest zaplanowana na koniec roku. Maciej Pela za to stawia na samorozwój i dbanie o swoje zdrowie jak i sylwetkę. Często pokazuje kadry z siłowni lub momenty, w których dla siebie gotuje.

Agnieszka Kaczorowska w programie "Mówię Wam" prosiła, aby nie tworzyć kolejnych teorii w sprawie jej rozstania i zaapelowała o ciszę i spokój, jednak internauci wciąż starają się dociec prawdy! Co ciekawe, pod najnowszym postem na profilu Macieja Peli na Instagramie pojawiły się komentarze krytykujące Agnieszkę:

Jestem zszokowana tym co zrobiła Ci Agnieszka , a przyrzekała taka miłość, tak pięknie opowiadała o miłości. Czyli to była nieprawda z jej strony !?

Maciej Pela od razu odpowiedział swojej fance i tym samym wzbudził zainteresowanie pozostałych!

Trzeba pytać Agnieszki o to - odparł.

Następnie kolejna z fanek wyjawiła, że przeanalizowała sobie wszelkie doniesienia mediów i staje murem za Maćkiem Pelą:

Po przeanalizowaniu i poukładaniu sobie w głowie pojawiających się nowych informacji, staje oficjalnie po Twojej stronie barykady.

Na ten komentarz Maciej Pela również postanowił odpisać i tym samym wbił szpilkę Agnieszce Kaczorowskiej, a dodatkowo można wywnioskować, że potwierdził, że winna rozstania jest Agnieszka.

Cóż, fakty mówią same za siebie... - napisał wprost Pela.

@maciej_pela

Mimo że w dalszym ciągu nie jest jasne, co wydarzyło się między Maciejem a Agnieszką to z dnia na dzień do sieci trafiają nowe informacje, które mogą nakierować fanów na powód rozstania. Być może para czeka aż ich temat ucichnie w mediach i dopiero wtedy zdobędzie się na wydanie oświadczenia.

Reklama

Zobacz także: Zaskoczyło mnie to, co udostępnił Maciej Pela. Ma żal do Agnieszki Kaczorowskiej?