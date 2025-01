O tym, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem, wiadomo już od dłuższego czasu. Zarówno aktorka, jak i jej ex partner postanowili udać się do telewizji, aby opowiedzieć o rozpadzie swojej relacji. Mimo iż od tego momentu minęło już kilka miesięcy, to przez długi czas niewiele wiadomo na temat ich rozwodu, jednak właśnie pojawiły się nowe informacje w tej sprawie!

Co z rozwodem Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w polskim show-biznesie i nic nie wskazywało na to, że ich związek chyli się ku końcowi. Pierwsze pogłoski o tym, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to już przeszłość pojawiły się na początku października i choć początkowo oboje wymownie milczeli, to szybko wyszło na jaw, że jest to prawda.

Agnieszka Kaczorowska początkowo usunęła ze swojego opisu na Instagramie słowo "żona", a później została przyłapana bez obrączki na mieście. Maciej Pela natomiast "lajkował" w sieci niewybredne komentarze na temat swojej żony. Po tych jednoznacznych ruchach w sieci, Agnieszka, udała się na kanapę do Kuby Wojewódzkiego i potwierdziła to, o czym spekulowano już od dawna.

Jestem tutaj po to, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. - przyznała Kaczorowska u Wojewódzkiego.

Maciej Pela nie pozostał dłużny swojej żonie i wystąpił w programie "Dzień dobry TVN", gdzie wyznał, że mieli umowę z Agnieszką, że nie idą do mediów.

Byliśmy umówienie z Agnieszką, że nie idziemy do mediów rozmawiać, nie idziemy ogłaszać tego oficjalnie, dopóki sami nie poukładamy swoich spraw przede wszystkim między sobą. (...) Czułem się zawiedziony, bo mieliśmy tę umowę (...) Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób - wyznał Pela.

Kaczorowska i Pela, mimo że od kilku miesięcy nie są już razem, nadal pozostają w formalnym związku małżeńskim. Osoba z ich otoczenia w rozmowie z "Pudelkiem" zdradziła, na jakim etapie jest ich sprawa rozwodowa.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się rozprawa. Agnieszka i Maciek przygotowują ugodę, żeby obyło się bez ciągania przez lata po sądach. W tym celu spotykają się na ustaleniach z pełnomocnikami - przekazał informator 'Pudelka'.

Historia miłości Kaczorowskiej i Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Agnieszka poszukiwała instruktora hip-hopu do swojej szkoły tańca, a Maciej okazał się idealnym kandydatem. Już wtedy między nimi zaiskrzyło, ale początkowo utrzymywali relacje na poziomie zawodowym.

Ich związek rozwijał się bardzo dynamicznie. Po czterech miesiącach znajomości Maciej oświadczył się Agnieszce, a we wrześniu 2018 roku para wzięła ślub w Toskanii, w otoczeniu rodziny i najbliższych przyjaciół.

W lipcu 2019 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, Emilia, a dwa lata później, w 2021 roku, powitali drugą córkę, Gabrielę. Niestety, w 2024 roku pojawiły się doniesienia o rozstaniu pary.

