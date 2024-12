Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było szeroko komentowane w mediach. Para, która przez lata uchodziła za jedną z bardziej zgodnych w polskim show-biznesie, postanowiła zakończyć związek. Choć dokładne przyczyny decyzji nie zostały ujawnione, oboje podkreślali, że najważniejsze jest dobro ich dwóch córek.

Tegoroczne święta były pierwszym testem nowej rzeczywistości dla całej rodziny. Maciej Pela, znany tancerz i trener, spędził Wigilię z córkami, co stanowiło spore wyzwanie, biorąc pod uwagę brak ich mamy w tym ważnym okresie. Dla dzieci Wigilia jest czasem pełnym magii, radości i rodzinnego ciepła. Jednak dla córek Macieja Peli tegoroczne święta były inne. Jak przyznał tancerz, nieobecność mamy była trudnym doświadczeniem, które wpłynęło na atmosferę.

W wywiadzie z Pudelkiem Pela opowiedział, że starał się stworzyć córkom jak najprzyjemniejszą atmosferę. Święta spędzili wspólnie, celebrując tradycje i próbując odnaleźć radość mimo braku jednej z najważniejszych osób w ich życiu.

Nie był to najłatwiejszy czas, bo to były pierwsze od wielu lat tak inne święta. Wymagały wytłumaczenia dziewczynkom, czemu jest tak, a nie inaczej, bo nagłe rozstanie rodziców nie jest niczym normalnym w oczach dziecka i nie ma możliwości, żeby nie wpływało to na psychikę. Mimo młodego wieku dziewczynki bardzo to przeżywają

- powiedział Maciej Pela w rozmowie z mediami.