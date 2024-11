Od czasu rozstania z Agnieszką Kaczorowską Maciej Pela, jak nigdy dotąd, króluje w kolorowej prasie. Zainteresowanie nim diametralnie wzrosło, a on sam chętnie wychodzi opinii publicznej naprzeciw, pokazując, jak teraz zmienia się jego życie. Z dumą relacjonuje chociażby, że wrócił do tańca, co daje mu ogromne szczęście. Teraz mogliśmy zobaczyć, jak spędza wolny czas po pracy. Kto mu towarzyszył?

Maciej Pela na wieczornym spacerze, widok mnie zaskoczył

Na początku października do mediów zaczęły docierać informacje o rzekomym rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli. Para od lat uchodziła za szczęśliwą i zgraną, a sama aktorka w sieci chętnie chwaliła się uroczymi, rodzinnymi kadrami. Fani z początku nie chcieli więc wierzyć doniesieniom, ale w końcu Agnieszka poszła do programu Kuby Wojewódzkiego, gdzie potwierdziła wszystkie spekulacje.

W ślad za nią poszedł Maciej, który udzielił bardzo emocjonalnego wywiadu dla "Dzień Dobry TVN" i opowiedział o kulisach ich małżeństwa. Przyznał, że przejął obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi, by jego żona mogła rozwijać karierę. Dał też jasno do zrozumienia, że rozstanie również dla niego było wielkim szokiem.

Czy okazywanie emocji, które są prawdziwe, szczere i naturalne, czyli poczucie krzywdy, to jest już robienie z siebie ofiary? Czy musimy cały czas być z przyklejonym uśmiechem, kiedy sypie się całe życie? Ja nie jestem w stanie udawać, że się nic nie stało, no bo się stało - grzmiał w śniadaniówce TVN.

Instagram/maciek.pela

Po jego rozmowie ze śniadaniówką wybuchła afera, a on, jak nigdy, wylądował na świeczniku. Jak się okazało, zainteresowanie jego osobą szybko zaowocowało, bo ostatnio Maciej pokazał zdjęcie spod siedziby TVN, a nam udało się ustalić, co będzie tam robił! Oprócz tego tancerz zwiększył swoją aktywność na Instagramie, gdzie głównie relacjonuje swój powrót do tańca. Choć po rozstaniu z kopyta ruszył w kierunku kariery, jego najnowsze InstaStory pokazuje, że nie zapomniał o chwili na relaks.

Maciek Pela opublikował kadr z wieczornego spaceru, który zresztą zdradził, że nie był na nim sam! Fani mogą być jednak zdziwieni, gdy zorientują się, że na zdjęciu widać fragment wózka, przeznaczonego dla maleńkich dzieci. Jego córki z pewnością już takiego nie potrzebują, zatem czy to oznacza, że tancerzowi towarzyszył ktoś jeszcze? On sam postanowił potrzymać fanów w niepewności i jednocześnie wpadł na pewien zaskakujący pomysł.

Ogłaszam konkurs na podpis do tego zdjęcia!

Wygląda na to, że po rozstaniu życie tancerza rzeczywiście nabrało rozpędu. W tym miejscu warto wspomnieć, że wywiad Maćka dla "DDTVN" wywołał szereg skrajnych emocji i nie wszyscy byli mu przychylni. Ostatnio jednak głos w tej sprawie miała okazję zabrać Sylwia Bomba, która... stanowczo stanęła po stronie (jeszcze) męża Agnieszki Kaczorowskiej.

