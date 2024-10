Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela jeszcze niedawno udzielali wspólnych wywiadów, dodawali kadry z wakacji i otworzyli wspólną firmę. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie podjęli decyzję o rozwodzie, a plany i marzenia będą realizować w pojedynkę. My wracamy wspomnieniami do ich pięknego ślubu i wzruszających kadrów z wesela. Spójrzcie!

Kaczorowska i Pela postanowili się rozstać. Oto, jak wyglądał ich ślub

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Właśnie taka informacja obiegła media w środę o poranku. Póki co, żadne z nich nie potwierdziło doniesień, ale także nie zdementowali spekulacji. Tancerze do tej pory wyglądali na bardzo szczęśliwych, którzy tworzą niemalże idealny dom. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się przypadkiem, na jednej z prób tanecznych i zakochali się w sobie bez pamięci. Bardzo szybko postanowili wziąć ślub, który był jak z bajki. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w 2018 roku Toskanii we Włoszech, a piękne kadry natychmiast obiegły Instagram. Mimo że przyjęcie było bardzo kameralne i zorganizowane w gronie najbliższych, fani nie mogli doczekać się nagrań z tego magicznego dnia. Na szczęście obyło się bez paparazzi i Agnieszka Kaczorowska mogła sama poinformować fanów o tym, że została żoną:

Było piękniej niż w naszych najśmielszych marzeniach...Kocham Cię Mężu @maciek.pela - pisała wówczas Agnieszka Kaczorowska.

Maciej Pela również pochwalił się swoim nowym statusem związku i poinformował, że jest już po ślubie:

Wspólnie zaczęliśmy najpiękniejszą podróż - pełną cudownych wyzwań, pięknych chwil i momentów radości... @agakaczor kocham Cię! Dziękuje, że zgodziłaś się zostać moja żoną!

Aktorka wybrała aż trzy modele sukien ślubnych, a każdy z nich wyróżniał się wyjątkową elegancją i szykiem. Najbardziej zaskakująca była suknia, którą Agnieszka Kaczorowska założyła na pierwszy taniec - długość midi była nietypowa jak na taką okazję. Jedno jest jednak pewne: aktorka prezentowała się zjawiskowo!

Niedługo później, Agnieszka i Maciej doczekali się pierwszej córki, a chwilę później drugiej. Gabrysia i Emilka są dla nich oczkiem w głowie i mimo rozwodu, o którym mówi się w mediach zapewne radość i szczęście dzieci są dla nich priorytetem.

Po latach Agnieszka Kaczorowska nadal wspominała piękny ślub i uważała, że nie zmieniłaby żadnego szczegółu w tamtym dniu:

To był ślub na naszych zasadach. Chcieliśmy zrobić wszystko tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Tak też było. Mieliśmy bardzo mało gości, a nasz ślub odbył się w Toskanii. To była jedna z najpiękniejszych chwil mojego życia. Niczego bym nie zmieniła - mówiła kilka lat po ceremonii aktorka.

Jak większość małżeństw Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mają wspólny dom, a niedawno otworzyli szkołę tańca online, która była ich wspólnym marzeniem od lat. W obecnej sytuacji będą musieli ustalić, kto zajmie się dalszym prowadzeniem biznesu i jak podzielą się zgromadzonym przez lata majątkiem.

