Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat tworzyli zgrany duet, a także doczekali się dwóch uroczych córeczek - Emilki i Gabrysi. Chociaż małżonkowie do tej pory nie skomentowali doniesień na temat rozpadu ich relacji, to wrzucają do sieci wymowne kadry, które tylko zdają się potwierdzać te medialne doniesienia. Tym razem to Agnieszka opublikowała na swoim profilu zdjęcie z córeczkami i pokazała, jak spędza czas po rozstaniu.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak spędza czas po rozstaniu. Towarzyszyły jej dzieci

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela historię swoją miłości mieli jak z bajki. Para poznała się, gdy aktorka poszukiwała tancerza do swojej szkoły tańca i na to stanowisko zgłosił się właśnie Maciej Pela. Tancerz nie tylko zyskał angaż w szkole, ale również szybko rozkochał w sobie serialową Bożenkę z "Klanu". Para nie zwlekała z zaręczynami i zaledwie po czterech miesiącach znajomości Agnieszka powiedziała magiczne "tak". W 2018 roku Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili zorganizować swój ślub w malowniczej Toskanii, a niedługo później małżonkowie poinformowali, że spodziewają się dziecka. W 2019 roku na świat przyszła dziewczynka, której Agnieszka i Maciej dali na imię Emilka, a dwa lata później ich rodzina powiększyła się o kolejną córeczkę, której dano na imię Gabrysia.

Na początku października br. portal "Pudelek" jednak ustalił, że małżonkowie postanowili się rozstać, co potwierdziła osoba z ich otoczenia. Para nie chciała komentować doniesień na swój temat.

Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji - przekazali w rozmowie z Pudelkiem.

Choć oficjalnie Agnieszka i Maciej nie potwierdzili pojawiających się doniesień, to ich ruchy w sieci mówią same za siebie. Na profilu Macieja Peli ostatnio pojawił się zaskakujący wpis: "co jeśli wszystko, co mówią, to kłamstwo?", a Agnieszka Kaczorowska pozbyła się słowa "wife" czyli "żona" ze swojego opisu na Instagramie. Aktorka w ostatnim czasie widziana była również na mieście, jak paradowała bez obrączki.

Maciej Pela kilka dni temu podzielił się z internautami zdjęciem, na którym można było zobaczyć, jak spędza czas z córeczkami. Wówczas Agnieszka Kaczorowska przebywała wtedy we Wrocławiu. Tym razem to Kaczorowska dodała na swój profil kadr z córeczkami i napisała: "moje cudowności". Tak aktorka spędza czas ze swoimi pociechami po rozstaniu z mężem.

Zobacz także

Instagram@agakaczor

Maciej Pela tymczasem dodał nagranie z sali tanecznej, gdzie pokusił się o szczery wpis.

Taniec zawsze pozwalał mi na chwilę odciąć się od złych rzeczy, które przytrafiały mi się w życiu. Dobrze, że i teraz jest ze mną - napisał tancerz.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w końcu wydadzą oświadczenie?

Reklama

Zobacz także: Maciej Pela kpi z zamieszania wokół rozstania z Kaczorowską? Nie do wiary, co opublikował