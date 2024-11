Finał 11. edycji "Rolnik szuka żony" coraz bliżej, a widzowie zachodzą w głowie nt. tego, którym parom uda się przetrwać i dalej budować szczęśliwe związki. Już wiadomo, że nowy odcinek przyniesie naprawdę wiele emocji, a fragment, który właśnie trafił do sieci, wcale nie uciszy pytań widzów o to, jak rozwiną się związki w "Rolniku"! Rafał powiedział coś, co może wprowadzić nieprzewidziany zwrot akcji. Co zdecyduje rolnik? Musicie to zobaczyć!

Reklama

Rafał z "Rolnika" zrobił coś, czego nigdy bym nie przewidziała

Rafał to bohater 11. edycji "Rolnik szuka żony", którego decyzja dotycząca wyboru partnerki wywołała chyba największe emocje wśród widzów. Najpierw wiele reakcji wywołała Magdalena, która dopiero w gospodarstwie rolnika przyznała, że ... była zamężna. Następnie widzowie zastanawiali się, czy Rafał postawi na odrobinę szaleństwa w życiu i wybierze Anetę.

Teraz, gdy stało się jasne, że Rafał z "Rolnika" chce budować przyszłość z Dominiką, wielu telewidzów na pewno odetchnęło z ulgą i czeka na dalszy rozwój wydarzeń. Kiedy Dominika postanowi wprowadzić się do rolnika? We fragmencie nowego odcinka show dostępnym w sieci widzimy jednak zaskakujący zwrot akcji! To nie Dominika, a rolnik wypowiada bowiem słowa:

Na zimę się wprowadzę - zadeklarował Rafał.

Słowa Rafała mogą być odebrane jako zwrot akcji o sto osiemdziesiąt stopni! Podczas prezentacji w wizytówce, jeszcze przed emisją odcinków z kandydatkami, uczestnik "Rolnika" mówił wprost, że oczekuje od potencjalnej partnerki, by to ona zamieszkała u niego:

Swobodnie się tu czuję, pracuję dla siebie (...) na pewno bym chciał, żebyśmy zamieszkali tutaj, na gospodarstwie. Jeżeli ona ma jakieś swoje prace, pasje, to niech sobie ją wykonuje - mówił Rafał w swojej wizytówce w programie.

Również podczas rozmowy z Anetą, którą niedawno Rafał odesłał do domu, rolnik dopytywał, czy kandydatka potencjalnie byłaby skłonna do przeprowadzki:

Ty byś chciała w swoim zawodzie pracować, czy wolałabyś tutaj ze mną? - pytał Rafał Anetę jeszcze podczas randki.

"Myślę, że by się przeprowadziła" - podsumował wówczas Rafał. Co tym razem wpłynęło na tak radykalną zmianę zdania? O tym fani zapewne przekonają się w kolejnym odcinku hitu Telewizji Polskiej.

Rolnik szuka żony/TVP

To jednak nie wszystko. Dopiero co o "zwrocie akcji" pisała na Instagramie Aneta z "Rolnika". Na InstaStories trafiło zdjęcie bukietu, który otrzymała od Rafała na odchodne. Czyżby Aneta wiedziała więcej, niż można by się było tego spodziewać?

Zaskoczyły Was słowa Rafała? Muszę przyznać, że mnie bardzo!

Reklama

Zobacz także: Kandydatka Rafała z "Rolnika" nagle poruszyła temat jego wesela. Co na to rolnik?