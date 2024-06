Mimo że Joanna Opozda i Antek Królikowski od dawna nie są razem i układają sobie życie osobno, to formalnie nadal są małżeństwem. Planowana na 20 czerwca rozprawa rozwodowa została niespodziewanie odwołana dzień przed. Czy para zmieniła zdanie co do rozwodu i jednak chce kontynuować małżeństwo?

Joanna Opozda i Antoni Królikowski zmienili zdanie co do rozwodu?

Joanna Opozda i Antek Królikowski pobrali się 7 sierpnia 2021 roku, a kilka miesięcy później na świat przyszedł synek pary - Vincent. Para rozstała się jeszcze podczas trwania ciąży aktorki, a Królikowski związał się z sąsiadką z bloku, w którym mieszkał z Joanną. Pozew o rozwód bez orzekania o winie złożył Antoni Królikowski. Zwaśnieni małżonkowie już od ponad dwóch lat czekali na ten moment, a kolejna rozprawa miała się odbyć 20 czerwca bieżącego roku. Ku zaskoczeniu wszystkich rozprawa została niespodziewanie odwołana.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski na rozwód muszą jeszcze poczekać. Okazuje się, że powód odwołania zaplanowanej rozprawy jest zupełnie inny, niż mogło się wydawać. Para nie zmieniła zdana co do rozwodu, a była to decyzja sądu.

Termin dzisiejszej rozprawy został odwołany. Nowy wyznaczono na 29 sierpnia - poinformował ShowNews.

Jak udało się ustalić "Faktowi" o przeniesienie rozprawy miał nie wnioskować Antoni Królikowski. Wspomniane źródło próbowało skontaktować się z Joanną Opozdą, jednak aktorka nie odpowiedziała na to pytanie.

Konflikt między Antonim Królikowskim i Joanną Opozdą wydaje się, że nie ma końca. Aktor nie ukrywa, że z żoną rozmawia tylko przez prawników i od prawie roku miał nie widzieć syna.

Jak miałbym się skontaktować z 2-letnim synkiem? Mogę co najwyżej kontaktować się z Joanną, z którą z wielu względów nie chce mieć nic wspólnego. Rozmawiamy tylko przez prawników. Tak jest bezpieczniej. Widywałem się z Vinim w obecności jego matki, ale w atmosferze jej ciągłych krzyków przy dziecku jest to niemożliwe i doprowadzało małego do płaczu. Nie chcę przytaczać wulgaryzmów, jakimi byłem określany ja, moja rodzina i partnerka w jego obecności. - powiedział Antoni Królikowski w rozmowe SE.

Myślicie, że małżonkowie dojdą kiedyś do porozumienia?

