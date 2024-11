Koncerty Sylwestrowe organizowane przez największe stacje telewizyjne zawsze przyciągają przed telewizory tłumy widzów. Przez ostatnie lata stacja Polsat organizowała swoją imprezę sylwestrową na Stadionie Śląskim w Chorzowie, jednak jak wiadomo, tym razem wyjątkowy koncert w ostatnią noc 2024 roku odbędzie się w Toruniu. Właśnie do mediów dotarła informacja na temat gwiazd, które pojawią się na toruńskim Rynku Staromiejskim na sylwestrowej imprezie Polsatu. Stacja zaprosiła same największe gwiazdy!

Reklama

Sylwester 2024/2025. Wiemy, kto wystąpi na Sylwestrowej Mocy Przebojów

Pod koniec października do mediów dotarła zaskakująca informacja, że tym razem to TVP zorganizuje swój koncert sylwestrowy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ta wiadomość była sporym zaskoczeniem zwłaszcza dla widzów Polsatu, bo jak wiadomo, to właśnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie stacja przez ostatnie lata organizowała Sylwestrową Moc Przebojów. Polsat jednak zadbał o to, aby tegoroczna impreza również odbyła się w wyjątkowym miejscu. Koncert sylwestrowy 2024/2025 Polsatu odbędzie się bowiem na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

To właśnie w tym miejscu, w otoczeniu pięknych zabytków, w sercu kopernikańskiego miasta, stanie scena, na której 31 grudnia wystąpią wielkie muzyczne gwiazdy.

31 grudnia widzów Polsatu i publiczność zgromadzona na Rynku Staromiejskim czeka noc pełna niepowtarzalnych emocji, muzycznych przebojów i energetycznych rytmów, na które czekają miliony widzów w całej Polsce. Sylwestrowa scena rozbłyśnie tysiącem świateł, tworząc zjawiskową scenografię. W Toruniu pojawią się gwiazdy polskiej sceny muzycznej, gwarantując wspaniałą sylwestrową zabawę zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i widzów przed telewizorami - czytamy w komunikacie prasowym stacji Polsat

Kto zatem wystąpi? Na tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów zobaczymy między innymi Doda, Kayah, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Zakopower, Golec uOrkiestra, czy największe gwiazdy disco polo – zespół Boys. Oprócz nich wystąpią również uwielbiani wokaliści młodego pokolenia tacy jak Oskar Cyms, Roxie Węgiel, Skolim, czy Natalia Nykiel. Co ciekawe, to tylko część artystów, których zobaczymy 31 grudnia na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Stacja Polsat już wkrótce ma bowiem ogłosić kolejnych wykonawców.

Jak widać, stacja Polsat postarała się o naprawdę największe i najpopularniejsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Myślicie, że dzięki tak wspaniałym gwiazdom w tym roku to właśnie Sylwestrowa Moc Przebojów będzie najchętniej oglądanym koncertem sylwestrowym?

Reklama

Zobacz także: Gwiazdy zachwyciły kreacjami na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie. Największą uwagę przyciągały buty Dody