Program "Moja mama i twój tata" prowadzony przez Katarzynę Cichopek zaskakuje coraz bardziej, a w zasadzie jego uczestnicy. W ostatnim odcinku atmosferę podgrzało wejście dwóch nowych uczestników: Anny i Sławka. To już kolejna Ania, która wzbudziła ogromne zainteresowanie mężczyzn. To jednak nie wszystko! Podczas wspólnych rozmów na kanapie jeden z uczestników zdecydował się na dość zaskakujące wyznanie i w zasadzie dokonał coming outu. Co na to pozostali?

Zaskakujący coming out w "Moja mama i twój tata"

Już od pierwszego odcinka program "Moja mama i twój tata" wzbudza spore emocje. W drugim odcinku rzekomo miał pojawić się Maciej Kurzajewski, ale ostatecznie się nie zjawił, ale za to widzowie poznali kolejnych uczestników i ich dzieci. Wiadomo, że dwie uczestniczki — obie Anny — cieszą się największym powodzeniem i nie ukrywają, że intryguje je osoba Piotra. Tymczasem to właśnie syn Piotra Marcel w drugim odcinku zaskoczył i przy okazji luźnej rozmowy poinformował o swoich preferencjach.

Nigdy nie byłem z kobietą i w sumie nawet bym nie chciał powiedział przed kamerami Marcel

Uczestnicy byli nieco zaskoczeni, a jedna z nich zapytała czy mają te słowa potraktować jako coming out. Na to Marcel beztrosko odpowiedział, że każdy może to wyznanie traktować tak, jak chce. Spodziewaliście się?

To jeszcze nie wszystko! 18-lastek przyznał, że tata akceptuje go, ale do tej pory pozostała część rodziny nie wiedziała nic na temat jego preferencji. Teraz to się zmieniło, kiedy Marcel na oczach widzów zdecydował się poruszyć ten temat.

Taty nie obchodzi, jakie mam preferencje dodał wprost Marcel

Oglądacie program "Moja mama i twój tata"? W kolejnych odcinkach będzie się działo, bo do programu dołączyli nowi uczestnicy, a wśród nich Julia Dylewska z 7. edycji "Love Island", która wspiera swoją mamę Annę w znalezieniu miłości.

