„Królowa Przetrwania 2” cieszy się ogromną popularnością wśród widzów - i nic w tym dziwnego, kiedy w programie występują tak barwne osobowości, które co odcinek dostarczają widzom tak wielu wrażeń. Również w siódmym odcinku, który już jest dostępny na platformie Player.pl, ich nie zabraknie. Tym razem najwięcej emocji wywołało niespodziewane odejście z programu Pauliny Smaszcz i powrót dwóch uczestniczek!

Paulina Smaszcz zrezygnowała z udziału w "Królowej przetrwania"

Po tym, jak między dziewczynami z Power Angels i Jungle Lions wybuchła kolejna awantura, Paulina Smaszcz podjęła decyzję o rezygnacji z "Królowej przetrwania". W środku nocy nagle zniknęła z dżungli, co bardzo zaniepokoiło uczestniczki jej drużyny, które natychmiast rozpoczęły jej poszukiwania. Rano jednak dowiedziały się od prowadzącego show, że ich kapitanka podjęła definitywną decyzję o odejściu z programu.

Mój czas tutaj w dżungli się skończył. Już dalej nie dźwignę. To znaczy nie chciałabym być obciążeniem dla dziewczyn w tych konkurencjach fizycznych, żeby musiały coś wykonywać za mnie. - przekazała przed kamerami Paulina Smaszcz

Izu Ugonoh przekazał dziewczynom z drużyny Pauliny list, który ta zostawiła im na pożegnanie. Uczestniczki czytając słowa w nim zawarte, nie mogły powstrzymać łez. Zgodnie z wolą Pauliny Smaszcz, nową kapitanką drużyny Power Angels została Agnieszka Kotońska.

Z powodu odejścia Pauliny Smaszcz z programu, przeciwna drużyna również musiała wyeliminować swoją jedną zawodniczkę. Wybór padł na Karolinę Sankiewicz, która, jak się potem okazało, również wcześniej rozważała odejście z "Królowej przetrwania". Na tym jednak emocje się nie skończyły!

Kasia Nast i Magda Stępień wróciły do "Królowej przetrwania"

Z uwagi na odejście Pauliny Smaszcz i Karoliny Sankiewicz, produkcja "Królowej przetrwania" podjęła decyzję o przywróceniu do programu Kasi Nast i Magdy Stępień. Dziewczyny jednak dołączyły do przeciwnych drużyn, a ich ponowne pojawienie się w programie wywołało duże emocje wśród uczestniczek. O ile drużyna Agnieszki Kaczorowskiej cieszyła się, że Kasia Nast zasiliła ich zespół, o tyle w Power Angels zapanowała lekka konsternacja po dołączeniu Magdy Stępień do ich teamu.

Poczułam taki może trochę niepokój? - skwitowała Ola Tomala, która wcześniej wyeliminowała właśnie Magdę i Kasię z programu

Jak powrót Magdy Stępień i Kasi Nast wpłynie na zgranie drużyn? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach "Królowej przetrwania"!

