Miniony wieczór wielu Polaków zapamięta na długo. Oficjalnie rozpoczął się 2025 rok, ale nadal nie opadają sylwestrowe emocje, szczególnie te związane z koncertami TVP i Polsatu. Jak co roku, wydarzenia wzbudziły ogrom wrażeń, ale jak się okazało, tych nie brakuje również w noworoczny poranek. Doda zwróciła się za pośrednictwem Instagrama, grzmiąc w sprawie Roksany Węgiel. Co ją tak rozzłościło?

Reklama

Doda odpaliła się ws. Roxie Węgiel

Po raz kolejny rzesza Polaków miała szansę pożegnać stary rok i powitać nowy z koncertami TVP i Polsatu. Oba wydarzenia zgromadziły na scenie największe sławy, które zachęciły publikę do wspólnej zabawy. Jak to jednak co roku bywa, nie wszystko poszło zgodnie z planem, a niektóre występy wywołały sporo skrajnych emocji. Tak więc Polsat zaczął od poważnej wpadki, która rozsierdziła widzów, a występ Julii Żugaj podzielił słuchaczy.

Roksana Węgiel z kolei olśniła na scenie, prezentując również swój premierowy utwór "AH AH AH". Ogromny zachwyt zapanował również po występie Dody, która jednak jak się okazało, nie mogła w spokoju cieszyć się noworocznym porankiem. Z samego rana 1 stycznia była zmuszona zwrócić się do swoich obserwatorów, a wszystko przez wcześniejsze doniesienia, które pojawiły się w mediach.

Jeden z portali opublikował bowiem informacje o wymaganiach, jakie Doda miał mieć względem występu dla Polsatu. Wspomniano m.in., że wokalistka rzekomo nie chciała się malować przy innych gwiazdach, a nawet ponoć miała nie chcieć mieć garderoby tuż obok Roksany Węgiel. Szczególnie ta ostatnia część wzburzyła Dodę, dlatego postanowiła stanowczo się do niej odnieść na swoim profilu.

Przemysław Świderski/AKPA

Jak podkreśliła, ma świetny kontakt z 19-letnią koleżanką po fachu, dlatego tym bardziej oburzyły ją doniesienia portalu. Wprost zaznaczyła, że nic takiego nie miało miejsca.

Chciałam Wam powiedzieć, że nie dementuję tych plotek, bo rozumiem, że też na tym nasza praca polega (...) ale ponieważ mam dobre kontakty z moimi koleżankami, zwłaszcza z Roksaną - już prywatnie jej powiedziałam, ale nie chciałabym, aby roznosiła się wśród fanów jakaś dezinformacja (...) to chciałam powiedzieć, że po prostu jest to kłamstwo (...) Naprawdę wstyd

Póki co Roxie nie odniosła się do tematu, choć niewykluczone, że jeszcze zdecyduje się to zrobić.

Wygląda jednak na to, że w sieci jeszcze długo będą odbijać się echa sylwestrowych imprez. Internauci nadal dzielą się swoimi opiniami, dotyczącymi poszczególnych występów. Sporo skrajnych odczuć wywołał m.in. wykon Julii Żugaj, dla której był to debiut podczas tak hucznego wydarzenia. Influencerce udało się nawet zatańczyć na scenie z Wojtkiem Kuciną, który był jej partnerem w "Tańcu z gwiazdami", ale i tak fani skupili się przede wszystkim na fakcie, że śpiewała z playback'u, co nie wszystkim się spodobało.

Reklama

Zobacz także: Michał Wiśniewski zaskoczył wyznaniem o kolejnym dziecku na Sylwestrze TVP! Tego nikt się nie spodziewał