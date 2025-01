Tegoroczny sylwester z Polsatem był naprawdę spektakularny! Na samym początku na scenie pojawiła się Doda, która porwała wszystkich do tańca hitem "Let's get loud". W tym roku zadebiutowała również na sylwestrowej scenie Julia Żugaj, która wykonała swój własny utwór. Fani jednak byli podzieleni co do jej występu.

Julia Żugaj na Sylwestrze Polsatu. Fani podzieleni

W tym roku "Sylwestrowa Moc Przebojów" odbyła się na toruńskim rynku z niesamowitą listą gwiazd. Na scenie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Ania Wyszkoni, Roksana Węgiel czy Golec uOrkiestra. Jednak największą gwiazdą bez wątpienia była Doda, której otwarcie imprezy sylwestrowej przejdzie do historii. Wokalistka zaprezentowała na scenie utwór Jennifer Lopez "Let's get loud", a publiczność oniemiała z zachwytu. Internauci rozpisywali się również o debiutantce tego roku - Julii Żugaj, która nie tylko poprowadziła imprezę, ale również zaprezentowała na scenie swój utwór "Noc". Niczym prawdziwa gwiazda muzyczna śpiewała pomiędzy tancerkami przebranymi za różowe kowbojki. Jednak widzowie skupili się tylko na jednej rzeczy.

Julia Żugaj z ''Noc''! Was też porwała tym kawałkiem do tańca? – czytamy na Instagramie.

Pod występem Julii Żugaj pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów, którzy skupili się na tym, że influencerka śpiewała z playback'u. Wielu z nich stwierdziło, że nie dało się tego nawet ukryć.

Ale playback widać od razu

Ale fajny playback

Jednak znaleźli się również Ci, którzy byli zachwyceni jej występem i tym, że na scenie pojawił się również jej partner z "Tańca z gwiazdami" Wojtek Kucina.

Był to mój chyba ulubiony występ. Julka pięknie za śpiewała i za tańczyła. Mega się cieszę, że był Wojtek, bo był urywek TZG, co dało mi wrócić do tam tego czasu

ZROBIŁAŚ NAJLEPSZE SHOW!!!

Znowu taniec z Wojtkiem cudownie. Tak dalej – czytamy dalej w komentarzach.

Jak wszyscy mogliśmy zauważyć na scenie towarzyszył Julii jej taneczny partner Wojciech Kucina, z którym podobno influencerka nie rozstawała się po przyjeździe do Torunia.

Od zakończenia ''Tańca z gwiazdami'' minęło już sporo czasu, a widać, że Julia i Wojtek nadal są ze sobą bardzo blisko. W Toruniu są właściwie nierozłączni i śpią w tym samym hotelu – powiedziała ''Faktowi'' osoba z bliskiego otoczenia influencerki i tancerza.

