Joanna Opozda i Antoni Królikowski, będąc w związku, doczekali się syna Vincenta. Uczucie między Opozdą i Królikowskim nie przetrwało jednak próby czasu i niedługo po narodzinach dziecka w mediach zrobiło się głośno o rozstaniu pary. Wiele osób zarzuca zarówno Antkowi, jak i jego mamie, że nie interesują się synem i wnukiem. Tym razem jednak Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła udowodnić, że chciałaby mieć kontakt ze swoim wnukiem i spotkała się w sądzie z mamą dziecka.

Joanna Opozda i Małgorzata Ostrowska-Królikowska spotkały się w sądzie

Batalia Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego w sądzie nadal trwa. Rozwód pary rozpoczął się w lutym 2024 roku i nie zapowiada się, aby szybko doszło do porozumienia. Tym razem Joanna Opozda musiała przybyć do sądu, aby zeznawać w kolejnej sprawie, którą postanowiła założyć mama Antoniego. Małgorzata Ostrowska-Królikowska podjęła sądową walkę o prawo do spotkań z wnukiem. Opozda i jej teściowa spotkały się w sądzie na Woli w Warszawie. To właśnie tam odbyła się rozprawa o zabezpieczenie kontaktów Królikowskiej z Vincentem. Jak podaje Fakt.pl, zaskakującym momentem było to, że mama i babcia chłopca się ze sobą przywitały. Pomimo miłego akcentu podczas spotkania, na rozprawie nie zostało nic ustalone. Wszystko za sprawą braku na rozprawie Antoniego Królikowskiego. Antek miał pojawić się zdalnie, lecz nie udało mu się połączyć. Sprawa została odroczona, bez wyznaczenia kolejnego terminu.

W trosce o syna i wnuka ani Joanna Opozda, ani Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie wypowiedziały się w sprawie.

Na jakim etapie jest rozwód Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego?

Rozstanie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego odbiło się głośnym echem w mediach. Para nie rozstała się w przyjaznych warunkach. Nie obyło się bez kłótni i wspólnych dramatów wyciąganych na światło dzienne. Rzekomo powodem rozstania miała być zdrada. Jednak oficjalnie informacja ta nie została potwierdzona. Pierwsza sprawa rozwodowa małżeństwa odbyła się w lutym br. Wszystko działo się zdalnie i trwało ponad dwie godziny. Kolejna rozprawa wyznaczona była na 20 czerwca. Podczas tej rozprawy zeznania mieli złożyć nowi świadkowie w sprawie. W ostatniej jednak chwili data została zmieniona na 29 sierpnia. Tego dnia o poranku w sądzie pojawiła się Joanna Opozda, natomiast Antoni Królikowski nie pojawił się w sądzie, lecz reprezentował go prawnik. Zeznania złożyli także: mama Antoniego - Małgorzata Ostrowska-Królikowska, ciocia - Anita oraz Piotr Marzec "Liroy". Rozprawa trwała kilka godzin. Kiedy wszyscy myśleli, że to już oficjalny koniec tej historii, a Opozda i Królikowski zakończą w końcu swoje małżeństwo, okazało się, że nic bardziej mylnego nie mogli mieć na myśli. Werdykt nie zapadł.

Liczymy na to, że strony dojdą do porozumienia - powiedział Faktowi Paweł Mamczarek.

Kolejna rozprawa odbędzie się po roku od rozpoczęcia rozwodu. Wyznaczona została na 25 lutego 2025 roku.

