Maryla Rodowicz to absolutna ikona na polskiej scenie muzycznej, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Polacy na tyle ją pokochali, że nawet nie wyobrażają sobie, by mogło jej zabraknąć podczas słynnych wydarzeń kulturalnych, jak chociażby koncert sylwestrowy. Chociaż artystka nie dzieli się zbytnio życiem prywatnym i rzadko udziela wywiadów, tym razem zrobiła wyjątek, a miała do tego zasmucający powód.

Zasmuciły mnie wieści ws. Maryli Rodowicz

Maryla Rodowicz to jedna z największych ikon polskiej muzyki. Przez dekady była czołową gwiazdą w Telewizji Polskiej. Występowała na najbardziej prestiżowych festiwalach, takich jak Opole, które traktowała jako swoje artystyczne święto. W latach 90. i 2000. jej występy stały się wręcz obowiązkowym punktem programu tych wydarzeń. Na scenach telewizyjnych zyskała nie tylko uznanie krytyków, ale przede wszystkim sympatię publiczności.

Jeszcze kilka lat temu Rodowicz regularnie występowała na Sylwestrze Marzeń organizowanym przez TVP, gdzie prezentowała swoje największe hity. Jednak od pewnego czasu współpraca ta zaczęła zanikać, a artystka nie była już zapraszana do udziału w tego typu widowiskach. Główne pytanie, które nurtuje fanów Rodowicz, brzmi: co spowodowało, że tak znacząca postać została „skreślona” przez TVP? Sama artystka nie podaje konkretnych powodów, jednak w mediach pojawiły się spekulacje, że może to mieć związek z polityką stacji, a także zmianą strategii wobec zapraszanych artystów. Wiadomo, że w ostatnich latach TVP preferuje współpracę z artystami młodszymi oraz tymi, którzy są bardziej kojarzeni z nowoczesną muzyką pop czy disco polo.

Maryla Rodowicz, choć nadal aktywna muzycznie i koncertująca, reprezentuje starsze pokolenie artystów, które – jak twierdzą niektórzy – może nie pasować do nowej wizji stacji. Sama gwiazda nie kryje rozczarowania, wyrażając swoje żale publicznie. Ostatnio artystka wyrażała wielką chęć na wzięcie udziału w koncercie organizowanym przez stację "Nadzieja – Razem dla Was!". Mimo to TVP nie zaprosiła Rodowicz do współpracy, o czym ona wspomniała podczas rozmowy z Plejadą. Jak podkreśliła, nie jest obojętna wobec zachowania telewizji.

Nie. Jestem wyoutowana przez TVP od roku, od Opola. Oni mnie po prostu skreślili. Nie najlepiej się z tym czuję, ale jakoś sobie radzę - wyznała dla Plejady.

Mimo tego Rodowicz nie zamierza się poddawać i kontynuuje karierę artystyczną na innych frontach. Regularnie koncertuje, a jej fani nieustannie wspierają ją w działaniach. Artystka planuje również wydanie nowych utworów, co pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania polskiej scenie muzycznej. Artystka ma ogromny dorobek artystyczny, który trudno zignorować. Fani z pewnością liczą na to, że stacja zmieni zdanie i zaprosi ikonę polskiej muzyki do współpracy.

