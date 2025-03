Beata Kozidrak jest bez dwóch zdań jedną z popularniejszych polskich wokalistek. Od lat zachwyca na wielkiej scenie, zjednując wokół siebie rzeszę fanów. Ostatnimi czasy jednak artystka zmaga się z problemami zdrowotnymi, które znacząco wpłynęły na jej życie zawodowe. Po długiej przerwie Kozidrak planowała w końcu wrócić do występowania, ale niestety, los przygotował dla niej inny scenariusz.

Fani Beaty Kozidrak z niecierpliwością oczekują na jej powrót na scenę. Ona sama nie może się również tego doczekać, dlatego ostatnio zaplanowała swój pierwszy po przerwie występ. Początkowo miał się on odbyć już 22 marca w łódzkiej Atlas Arenie, jak się jednak okazało, do wydarzenia nie dojdzie, a przynajmniej nie w pierwszym terminie.

Koncert został przesunięty na 29 listopada i odbędzie się w tej samej lokalizacji — łódzkiej Atlas Arenie. Fani, którzy zakupili bilety na marcowy występ, nie muszą się martwić — wejściówki pozostają ważne na nową datę. Występ w Atlas Arenie jest elementem promocji projektu "House of Beata", który łączy twórczość Beaty Kozidrak z nowoczesnym brzmieniem zespołu KAMP!. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, a koncert w Łodzi ma być jednym z jego kluczowych punktów.

​Beata Kozidrak, znana polska wokalistka, pod koniec listopada 2024 roku poinformowała o problemach zdrowotnych, które zmusiły ją do odwołania zaplanowanych koncertów. Artystka przekazała, że jest pod opieką lekarzy, którzy robią wszystko, aby jak najszybciej wróciła do zdrowia i koncertowania.