Po rewolucji w Telewizji Polskiej dużo mówiło się o przyszłości disco polo w stacji. Temat wrócił przed zbliżającym się wielkimi krokami sylwestrem. Przez ostatnie lata Zenek Martyniuk był jednym z pewniaków imprezy zamykającej rok. Od pewnego czasu jednak spekulowano, że po zmianie władzy w mediach publicznych wokalista może nie otrzymać oferty. I tak się stało. Niedawno Martyniuk przyznał, że nie zagra na sylwestrze TVP, ponieważ nie pojawiła się żadna propozycja. Czy to oznacza, że gwiazdor pierwszy raz od dawna spędzi sylwestrową noc w domu przed telewizorem? W żadnym razie. Artysta już zgodził się na koncert w konkurencyjnej stacji i najwyraźniej za bardzo nie rozpacza z powodu milczącego telefonu Telewizji Polskiej. Dlaczego TVP nie chciało współpracować z Martyniukiem? W mediach pojawiło się oficjalne wyjaśnienie w tej sprawie.

Sylwester TVP bez Zenka Martyniuka. Jest wyjaśnienie

W grudniu oficjalnie dowiedzieliśmy się, że Zenek Martyniuk został pominięty przez TVP w sylwestra. Dla wielu widzów to może być prawdziwy szok. Szczególnie mogą to przeżywać fani disco polo. Jednak dobra wiadomość jest taka, że miłośnicy tego gatunku muzyki i sympatycznego wokalisty mogą 31 grudnia włączyć Polsat i tam usłyszeć gwiazdora disco polo.

Dlaczego Martyniuk nie wystąpi na sylwestrowej imprezie TVP? Pudelek postanowił skontaktować się z przedstawicielami mediów publicznych, by poznać powody tej decyzji. Wreszcie stacja opublikowała oficjalny komentarz, w którym wyjaśnia tegoroczne wybory.

Sylwestra z Dwójką staramy się dostosować do oczekiwań widzów. Starannie przemyśleliśmy program tegorocznego wydarzenia – zaproszeni artyści i zespoły zaprezentują podczas imprezy muzykę, która odzwierciedla gusta szerokiej publiczności – czytamy w komunikacie, jaki otrzymał serwis Pudelek.

Artystów wybraliśmy między innymi w oparciu o ideę różnorodności i świeżości, tak aby zaspokoić oczekiwania widzów w każdym wieku i o różnych preferencjach muzycznych – dodano.

Czy to oznacza, że muzyka Zenka Martyniuka nie trafia we wspomniane „gusta szerokiej publiczności”? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Natomiast z tej decyzji skorzystała konkurencja. Wiemy już, że wokalista disco polo 31 grudnia wystąpi na organizowanej przez Polsat „Sylwestrowej mocy przebojów”. Gwiazdor przyznał, że już dawno doszedł do porozumienia ze stacją. Dodał, że zaproponowano mu stawkę o porównywalnej wysokości do tej, którą dostawał w TVP.

Co myślicie o decyzji Telewizji Polskiej? Żałujecie że Zenek Martyniuk nie pojawi się tym razem na sylwestrowej imprezie publicznego nadawcy?

