Oficjalnie rozpoczął się Nowy Rok, a stary wielu Polaków powitało z najhuczniejszymi wydarzeniami w kraju - "Sylwestrem z Dwójką" i "Sylwestrową Mocą Przebojów Polsatu". Na obu scenach pojawiły się największe gwiazdy, które zagrzały publikę do wspólnej zabawy i wraz z nimi odliczały do powitania 2025. Występ Roxie Węgiel ponownie okazał się bezkonkurencyjny, a do tego 19-latka zaserwowała fanom taką nowinę.

Nie mogłam oderwać wzroku od Roxie Węgiel na Sylwestrze Polsatu

Jak co roku, 31 grudnia upłynął nam pod znakiem sylwestrowych imprez największych stacji telewizyjnych. Organizatorzy i same gwiazdy już długich tygodni przygotowywali się do tego wyjątkowego wieczoru, by zapewnić widzom moc atrakcji. Na Sylwestrze TVP chociażby Michał Szpak pojawił się niczym faraon, z kolei w Polsacie całe przedsięwzięcie zaczęło się od wpadki z Dodą w roli głównej.

W drugiej wymienionej telewizji zagrali również m.in. Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms czy uwielbiana Roxie Węgiel. 19-latka jak zawsze zrobiła niebywałe show na scenie, zaczynając od duetu z Rodowicz w piosence "Damą być". Młoda artystka pojawiła się w spektakularnej, czerwonej kreacji, podkreślającej jej zgrabną figurę i odsłaniającej smukłe nogi. Do sukienki dobrała szpilki w tym samym kolorze. Obie artystki oczywiście zebrały morze komplementów.

Drogie Panie, jesteście klasą samą w sobie

Super zaśpiewała pani Maryla i Roksana... super wyglądała pani Maryla i Roksana i pięknie

To nie było jednak jedyne wystąpienie Roxie, bo fani mogli ją ponownie usłyszeć chwilę po północy, czyli już w Nowym Roku. Ten wykon był jednak szczególnie wyjątkowy, bo 19-latka po raz pierwszy zaśpiewała swoją najświeższą piosenkę "AH AH AH", która jak ogłosiła, 1 stycznia zadebiutowała w serwisach streamingowych. Specjalnie na tak ważny dla niej występ, Roksana zmieniła stylizację, tym razem zakładając bardzo krótkie, cekinowe szorty, odsłaniające jej pośladki, a do tego dobrała prześwitujący top, spod którego widoczny był stanik.

Stylówka idealnie jednak wpasowała się w klimat utworu, z którym artystka rozgrzała publikę do czerwoności! Piosenka już zapowiada się na hit. Warto wspomnieć, że jest to pierwszy singiel Roxie wyprodukowany we współpracy ze szwedzkimi producentami, co zapoczątkowało nowy etap w jej karierze. "AH AH AH" zapowiada serię anglojęzycznych utworów, które będą sukcesywnie wydawane przez cały 2025 rok, zatem nie ma najmniejszych wątpliwości, że 19-latka z impetem wkracza w Nowy Rok, celując w ekspansję na rynek międzynarodowy.

To kolejny raz, gdy Roksana Węgiel zaśpiewała na hucznej imprezie Sylwestrowej i po raz kolejny zebrała za swój występ same pozytywne opinie. Po krótkiej przerwie, wywołanej problemami zdrowotnymi, 19-latka wkracza w Nowy Rok z jeszcze większą pewnością siebie i masą pomysłów na rozwój kariery.

