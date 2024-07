Za nami wielkie emocje związane z wyborem reprezentanta, który już w maju wystąpi podczas Eurowizji. W polskich preselekcjach brało udział dziesięciu artystów, z których najwięcej głosów uzyskała Kasia Moś i to właśnie ona będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie piosenki w Kijowie. Niestety wczorajszy wieczór przyniósł nam nie tylko radosne informacje o wygranej Kasi Moś. Okazuje się bowiem, że tuż po zakończeniu relacji w telewizji, doszło do groźnie wyglądających wypadków! Co się stało?

Reklama

Zobacz także: Kasia Moś będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2017! Zobacz wyniki i WYSTĘP zwyciężczyni! WIDEO

Upadek ze sceny podczas finału polskich preselekcji do Eurowizji

Tuż po wielkim finale polskich preselekcji na scenie zgromadziła się spora liczba fanów i dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia ze studia TVP i przeprowadzali wywiady z gwiazdami. Ścisk był tak ogromny, że w pewnej chwili dwie osoby spadły z wysokiego podestu, na którym stała scena. Jedna z poszkodowanych osób musiała skorzystać z pomocy lekarskiej.

Zobacz także

Zobaczcie, co działo się na scenie po zakończeniu polskich preselekcji przed Eurowizją!

Zobacz także: Michał Szpak zachwycił podczas preselekcji do Eurowizji! Jego występ oczarował jurorów! Zobacz WIDEO

Zobacz: Czy w sytuacji wypadku do pracy lub z pracy przysługuje odszkodowanie?​

Przepełniona scena podczas polskich preselekcji do Eurowizji.

ONS

Reklama

Na zdjęciu widać, jak ratownicy medyczni udzielają pomocy poszkodowanej osobie.