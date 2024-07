Za nami finał polskich preselekcji do Eurowizji 2017! W studiu TVP zaprezentowało się 10 artystów, którzy walczyli o bilet do Kijowa, gdzie 9 i 11 maja 2017 odbędą się półfinały, a 13 maja będzie miał miejsce finał. Preselekcje poprowadził Artur Orzech. Jak wyglądał finał? Zobacz naszą relację!

Reklama

Finał polskich preselekcji na Eurowizję 2017 - RELACJA NA ŻYWO

To już koniec wielkich emocji związanych z polskimi preselekcjami! Kasi Moś gratulujemy i już trzymamy kciuki za jej występy podczas półfinału Eurowizji!

Zobacz także

Zobacz: Były łzy i radość! Zobacz zdjęcia Kasi Moś z finałowego koncertu! To ona jedzie na Eurowizję!

Kasia Moś ze łzami w oczach odebrała bilet do Kijowa, gdzie będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Eurowizji! Czas na występ piosenkarki!

Kasia Moś na Eurowizji 2017 - występ

22:09 Czas na głosy oddawane przez telewidzów! Kasia Moś wygrała polskie preselekcje do Eurowizji!!!

ONS

22:00 Trwa zliczanie głosów. Jak występy kandydatów do Eurowizji ocenili jurorzy?

Maria Sadowska najwyżej oceniła:

1. Kasia Moś 10pkt.

2. Isabell Otrębus 9pkt.

3. Carmell 8pkt.

Robert Janowski najwyżej ocenił:

1. Kasia Moś 10 pkt.

2. Agata Nizińska 9pkt.

3. Isabell Otrębus 8pkt.

Alicja Węgorzewska najwyżej oceniła:

1. Kasia Moś 10 pkt.

2. Isabell Otrębus 9pkt.

3. Rafał Brzozowski 8pkt.

Włodek Pawlik najwyżej ocenił:

1. Kasia Moś 10 pkt.

2. Isabell Otrębus 9 pkt.

3. Rafał Brzozowski 8 pkt.

Krzesimir Dębski najwyżej ocenił:

1. Kasia Moś 10 pkt

2. Isabell Otrębus 9pkt.

3. Carmell 8 pkt

21: 54 Na scenie Michał Szpak! Artysta prezentuje swój hit, który wykonał podczas Eurowizji 2016! Przed nami Michał Szpak i "Color Of Your Life"!

ONS

Zobacz: Michał Szpak zachwycił podczas preselekcji do Eurowizji! Jego występ oczarował jurorów! ZDJĘCIA

21:50 Głosowanie zakończone.

21:45 Czas na występ gościa specjalnego! Na scenie Doda! Artystka w pięknej czerwonej sukni wysadzanej kamieniami śpiewa największe przeboje, które mogliśmy usłyszeć na Eurowizji.

ONS

Zobacz: Doda na Eurowizji 2017! Zaśpiewała piosenki zwycięzców konkursu! Zobacz ZDJĘCIA z koncertu

21:41 Wracamy po przerwie. Wciąż możecie oddawać głosy na swoich faworytów!

21:34 Czas na krótką przerwę, po której dowiemy się, kto wygrał polskie preselekcje!

21: 30 Za nami występy wszystkich kandydatów do Eurowizji 2017.

21:26 Przed nami ostatni występ. Na scenie zaprezentuje się Agata Nizińska, która zaśpiewa "Reason". Aby głosować na Agatę należy wysłać SMS o treści 10 pod numer 7350. Artystka zaprezentowała się, podobnie jak Paulla, w bieli. Agata wybrała białe spodnie i długi biały płaszcz.

ONS

21:21 Przed nami Carmell z piosenką "Faces" - aby głosować na ten utwór wystarczy wysłać SMS o treści 9 pod numer 7350. Na scenie Carmell prezentuje się w ciemnej stylizacji. Długą, czarną suknię ożywia kolorowy wianek na głowie.

21:16 Czas na kolejnego kandydata. Przed nami Rafał Brzozowski z piosenką "Sky over Europe". Jeżeli chcecie, aby to Rafał reprezentował nas podczas Eurowizji musicie wysłać SMS o treści 8 pod numer 7350. Rafał postawił na elegancką stylizację i zaprezentował się w granatowym garniturze z białą koszulą.

21:10 Na scenie pojawiła się Aneta Sablik. Artystka wykona piosenkę "Ulalala". Aby oddać na nią głos należy wysłać SMS o treści 7 pod numer 7350. Aneta Sablik występuje w białej bluzce z szerokimi rękawami i w czarnych, obcisłych spodniach. Czy Aneta skradnie serca jurorów i widzów?

ONS

21:05 Przed nami Kasia Moś z piosenką "Flashlight". Chcecie zagłosować na Kasię? Musicie wysłać SMS o treści 6 pod numer 7350. Kasia zaprezentowała się w długiej, metalicznej bluzce i prześwitującej, długiej spódnicy w tym samym kolorze.

Zobacz także: SKUTECZNE ĆWICZENIA NA PŁASKI BRZUCH

ONS

21:00 Przed nami piąty uczestnik preselekcji. Na scenie Olaf Bressa z piosenką "You look good". Aby głosować na niego należy wysłać SMS o treści 5 pod numer 7350. Olaf również postawił na luz. Jego stylizacja składa się z luźnej białej koszulki, ciemnych spodni i zielonej kurtki bomberki.

ONS

20:54 Czas na kolejną artystkę. Na scenie Paulla, która walczy o wyjazd na Eurowizję z piosenką "Chcę tam z tobą być". Aby oddać głos na Paullę należy wysłać SMS o treści 4 pod numer 7350. Paulla postawiła na biały total look. Piosenkarka zaprezentowała się w długiej białej sukni z seksownym rozcięciem.

ONS

20: 49 Przed nami trzecia kandydatka do Eurowizji. Przed nami Isabell Otrębus, która zaśpiewa "Voiceless". Aby głosować na Isabell musicie wysłać SMS o treści 3 pod numer 7350. Młoda artystka pokazała się na scenie w ciemnych spodniach i koszulce wykończonej koronką. Look uzupełnia kurtka bomberka.

ONS

20:44 Czas na drugi występ. Lanberry zaśpiewa swój przebój "Only human". Jak wokalistka prezentuje się na scenie? Lanberry pokazała się w krótkich szortach, prześwitującej koszulce i luźnej narzutce. Piosenkarce towarzyszy grupa tancerzy.

ONS

20:40 Przed nami pierwszy występ. Na scenie zaprezentuje się pierwszy uczestnik Martin Fitch. Martin zaśpiewa "Fight for us". W trakcie trwania piosenki możecie głosować wysyłając SMS o treści 1 pod numer 7350. Martin Fitch postawił na luz: muzyk zaprezentował się białej koszulce i czarnych, luźnych spodniach. Czy jego występ zachwyci jury i telewidzów?

ONS

20:38 Artur Orzech przedstawia jurorów: Maria Sadowska, Alicja Węgorzewska, Robert Janowski, Krzesimir Dębski, Włodek Pawlik.

20:32 na scenie Oliwia Wieczorek nasza reprezentantka podczas dziecięcej Eurowizji.

Tak zaśpiewała podczas międzynarodowego konkursu.

Oliwia Wieczorek rozpoczęła polskie preselekcje.

ONS

20:30 Zaczynamy! Polskie preselekcje prowadzi Artur Orzech.

Finał polskich preselekcji na Eurowizję 2017 - kandydaci, piosenki, kto wygra?

Oto lista kandydatów i ich piosenek do Eurowizji 2017!

1. Martin Fitch – Fight for us (SMS o treści 1 pod numer 7350)

2. Lanberry – Only human (SMS o treści 2 pod numer 7350)

3. Isabell Otrębus – Voiceless (SMS o treści 3 pod numer 7350)

4. Paulla – Chcę tam z tobą być (SMS o treści 4 pod numer 7350)

5. Olaf Bressa – You look good (SMS o treści 5 pod numer 7350)

6. Kasia Moś – Flashlight (SMS o treści 6 pod numer 7350)

7. Aneta Sablik – Ulalala (SMS o treści 7 pod numer 7350)

8. Rafał Brzozowski – Sky over Europe (SMS o treści 8 pod numer 7350)

9. Carmell – Faces (SMS o treści 9 pod numer 7350)

10. Agata Nizińska – Reason (SMS o treści 10 pod numer 7350)

Piosenek wszystkich artystów, którzy zakwalifikowali się do finału Eurowizji 2017 możecie posłuchać pod tym linkiem!

Jak głosować w polskich preselekcjach do Eurowizji 2017?

Jak oddawać głosy na polskich preselekcjach do Eurowizja 2017? Na każdego wykonawcę można głosować podczas jego występu. Z jednego numeru tel. można oddać jeden głos na każdego uczestnika. Dodatkowe głosowanie (10 minut) odbędzie się w trakcie trwania występów gości specjalnych polskich preselekcji.

Zobacz: Zobacz zdjęcia wszystkich finalistów polskich preselekcji na Eurowizję 2017!

Więcej o Eurowizja 2017:

Węgorzewska przyznała wysoką notę Brzozowskiemu, a publiczność... zaczęła buczeć! Mamy nagranie!

Kasia Moś jedzie na Eurowizję! Ale to nie ona dostała najwięcej punktów od widzów - mamy dokładne wyniki głosowania!

TYLKO U NAS! Doda o wyborze Kasi Moś na Eurowizję 2017! "Nie ma co gadać, trzeba..."

TYLKO U NAS: Kasia Moś komentuje swoje zwycięstwo! Spodziewała się wygranej?

Eurowizja 2017: Martin Fitch zgłosił do konkursu plagiat? Internauci są pewni! Artysta teraz się tłumaczy! Jak?

Eurowizja 2017. Znamy już całą listę uczestników polskich preselekcji! Kto pojedzie do Kijowa?

Posłuchaj piosenki Rafała Brzozowskiego na Eurowizję 2017 - "Sky over Europe"! To on dziś wygra?

Kim jest Olaf Bressa - polski kandydat na Eurowizję 2017? Posłuchaj jego piosenki "You look good"!

Kasia Moś po raz trzeci powalczy o Eurowizję! Czy tym razem się jej uda? POSŁUCHAJ jej piosenki!

Tak wygląda scena, na której dziś zaprezentuje się 10 kandydatów!

TVP

Wśród faworytów polskich preselekcji do Eurowizji 2017 wymienia się Rafała Brzozowskiego

Kasia Moś będzie nas reprezentować na Eurowizji 2017!

To dobry wybór?

ONS