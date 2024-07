1 z 6

Michał Szpak zachwycił swoim występem! Podczas polskich preselekcji do Eurowizji nie mogło zabraknąć naszego zeszłorocznego reprezentanta w międzynarodowym konkursie piosenki. Michał Szpak pojawił się na scenie i wykonał swój hit "Color Of Your Life". Artysta zaprezentował się w ciemnej stylizacji, podobnej do tej, którą miał na sobie podczas finału Eurowizji w 2016 roku. Występ Michała Szpaka zachwycił nie tylko publiczność, ale i jury, które podczas przyznawania punktów uczestnikom preselekcji stwierdziło, że najchętniej oddaliby swoje głosy właśnie na Michała, żeby mógł również i w tym roku reprezentować Polskę podczas Eurowizji!

Zobaczcie, jak Michał Szpak wyglądał na scenie!

Michał Szpak podczas Eurowizji 2017 - występ

