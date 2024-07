1 z 9

Kasia Moś wygrała polskie preselekcje do Eurowizji 2017 i to ona będzie nas reprezentować w Kijowie, gdzie 9 i 11 maja 2017 odbędą się półfinały, a 13 maja będzie miał miejsce finał konkursu. Piosenkarka była zdecydowaną faworytką w głosowaniu jurorów, od wszystkich dostała same "10", a w głosowaniu widzów zajęła drugie miejsce.

Kasia Moś będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2017!

Kasia Moś już trzykrotnie brała udział w polskich preselekcjach na Eurowizję. Pierwszy raz w 2006 roku z piosenką "I wanna know", a rok temu z utworem "Addiction", z którym zajęła ostatecznie 6. miejsce. Teraz o Eurowizję walczyła z piosenką "Flashlight". Otrzymała najwięcej punktów od jurorów oraz zajęła 2. miejsce w głosowaniu widzów, co ostatecznie dało jej 1. pozycję w rankingu.

Zobacz: Kasia Moś jedzie na Eurowizję! Jednak ktoś inny dostał więcej głosów od widzów - mamy dokładnie głosowanie!

Kim jest Kasia Moś polska reprezentantka na Eurowizję 2017?

Kasia Moś ma 30 lat i pochodzi z Rudy Śląskiej. W 2012 wzięła udział w przesłuchaniach do trzeciej edycji polsatowskiego programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Podczas rundy eliminacyjnej zaśpiewała piosenkę „A Natural Woman” z repertuaru Arethy Franklin i zakwalifikowała się do półfinału. Później wystąpiła w pierwszym półfinale programu, w którym zaprezentowała swoją wersję utworu „Czerwony jak cegła” zespołu Dżem i awansowała do finału, w którym zajęła ostatecznie trzecie miejsce.

Zobaczcie na następnych stronach zdjęcia Kasi z finałowego koncertu!

Polecamy:

Węgorzewska przyznała wysoką notę Brzozowskiemu, a publiczność... zaczęła buczeć! Mamy nagranie!

Kasia Moś jedzie na Eurowizję! Ale to nie ona dostała najwięcej punktów od widzów - mamy dokładne wyniki głosowania!

TYLKO U NAS! Doda o wyborze Kasi Moś na Eurowizję 2017! "Nie ma co gadać, trzeba..."

TYLKO U NAS: Kasia Moś komentuje swoje zwycięstwo! Spodziewała się wygranej?

Zobacz zdjęcia wszystkich finalistów polskich preselekcji na Eurowizję 2017!

Doda na Eurowizji 2017! Zaśpiewała piosenki zwycięzców konkursu! Zobacz ZDJĘCIA z koncertu

Michał Szpak zachwycił podczas preselekcji do Eurowizji! Jego występ oczarował jurorów! ZDJĘCIA

Kasia Moś i jej piosenka "Flashlight" - Eurowizja 2017!

Kasia Moś i jej piosenka "Flashlight" - tekst piosenki

Like a bullet from the smoking gun

They try to tell us that we don’t belong

Creeping round

In the depth of night

Just a shadows in love

we will goes.

Two hearts were invincible

When we’re together

We’re untouchable

How divide what’s wrong or right.

Shadows in love we will go.

Fire

Like a burning desire

Taken me higher

Walk in the wild

We will never calm down

It’s like a flashlight burning in your eyes

You call the boys of doubt hypnotised

You’ll never catch us

Take us by surprise

Running faster

ever speed of light

Fallen deeper

Got you in the side

Bringing down

Your eyes in the sky!

Like two animals on the run

Not afraid to flying to the Sun

and fears above

We don’t leave the trace

We are shadow of love

We will go

Fire

Like a burning desire

Taken me higher

Walk in the wild

We will never calm down

It’s like a flashlight burning in your eyes

You call the boys of doubt hypnotised

You’ll never catch us

Take us by surprise

Running faster

ever speed of light

Fallen deeper

Got you in the side

Bringing down

Your eyes in the sky