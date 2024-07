Wojtek Szczęsny na każdym kroku wspiera Marinę. Para pobrała się zaledwie dwa miesiące temu, a już teraz wiadomo, że Wojtek to mąż idealny! Nie tylko zabrał swoją piękną żonę w niesamowitą podróż dookoła świata, ale również chce, by po powrocie z wakacji, Marina mogła spełniać swoje marzenia i realizować się zawodowo.

Gwiazda przygotowuje właśnie pierwszą od pięciu lat płytę, która ma zwiastować jej spektakularny powrót na scenę po chorobie strun głosowych. Przed wakacjami wydała singiel "On My Way". Jednak, by ponownie podbić rynek muzyczny, nowa płyta Mariny musi być nie tylko perfekcyjnie nagrana, ale również wypromowana. A to kosztuje! Na szczęście, artystka może liczyć na wsparcie swojego męża. Jak napisał "Fakt", Wojtek Szczęsny wspiera finansowo produkcję najnowszej płyty Mariny. Nowy krążek powstaje w Londynie i pracują nad nim najlepsi specjaliści m.in. producent Beyonce. Według informacji tabloidu, koszt wyprodukowania nowej płyty Mariny ma wynieść 200 tys. złotych. Wojtek udowadnia, że jest świetnym mężem i będzie wspierał Marinę na wszystkich płaszczyznach jej życia. Gratulujemy! Taki mąż to skarb! My też trzymamy kciuki za nową płytę Mariny i już nie możemy się jej doczekać!

Szczęsny wspiera swoją żonę Marinę. Chce, by zawodowo rozwinęła skrzydła! Brawo, Wojtek!

Płyta Mariny z pewnością będzie wyjątkowa i odniesie wielki sukces!