W czwartek, 5.12, platforma Prime Video ogłosiła produkcyjne plany na 2025 rok. Jednym z projektów będzie film dokumentalny... o Wojciechu Szczęsnym, który zadebiutuje jesienią. W ten sposób bramkarz dołączy do grona takich gwiazd jak Robert Lewandowski czy Jakub Błaszczykowski. Na imprezie Prime Video wspierała go żona, Marina Łuczenko-Szczęsna. Zobaczcie zdjęcia z gali i tuż po niej!

Marina i Wojciech Szczęśni razem na imprezie - mamy zdjęcia!

W życiu Mariny i Wojtka Szczęsnych nie ma nudy. Kilka miesięcy temu bramkarz przeszedł do FC Barcelony, co dla jego rodziny wiązało się z przeprowadzką do Hiszpanii! Szczęśni mieszkają niedaleko Lewandowskich, którzy w Barcelonie są już od kilku lat. Ponadto - w lipcu 2024 roku po raz kolejny zostali rodzicami - na świecie pojawiła się wówczas ich córeczka Noelia.

Niedawno piłkarz i wokalistka odwiedzili Polskę, ale mieli ku temu ważny powód. Już w 2025 roku na Prime Video pojawi się film dokumentalny o życiu sportowca (ta sama platforma planuje również premierę serialu z udziałem Dody):

Film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym – jednym z najwybitniejszych polskich bramkarzy w historii, zadebiutuje jesienią 2025 roku. Film dokumentalny pokaże Wojciecha Szczęsnego takim, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Po raz pierwszy jeden z najlepszych bramkarzy na świecie podzieli się najbardziej intymnymi momentami swojej piłkarskiej kariery i życia osobistego. Ekipa filmowa towarzyszyła Szczęsnemu i jego żonie Marinie w trakcie przygotowań do nowych życiowych ról, wielkich turniejów i meczów o wszystko, pokazując jego życie jako męża, ojca i syna. Kamery towarzyszyły także Wojtkowi w historycznym momencie dołączenia do legendarnej FC Barcelony. Producentem filmu dokumentalnego jest Papaya Films czytamy w informacji prasowej

Marina i Wojtek brylowali podczas pierwszej polskiej edycji wydarzenia Prime Video Presents, a w trakcie imprezy mieli okazję porozmawiać m.in. ze Stiflerem, znanym z programu "Warsaw Shore". Uwagę przyciąga stylizacja wokalistki i jej skórzana sukienka w kolorze butelkowej zieleni. Wojtek postawił na bardzo klasyczny płaszcz, do których dobrał luksusowe sportowe buty Louis Vuitton za 8 390 zł.

