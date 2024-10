Ostatnio w życiu Szczęsnych działo się naprawdę sporo i mowa nie tylko o narodzinach drugiej pociechy, ale i kolosalnych zmianach w karierze Wojtka. Jak czas pokazał, to wciąż nie był koniec, a Marina właśnie oficjalnie przekazała radosne wieści. Nie tracili czasu!

Marina Szczęsna ogłosiła radosną nowinę

Marina i Wojtek Szczęśni tworzą jedną z popularniejszych par w polskim show-biznesie, a przy okazji cieszą się sporym uznaniem również poza granicami naszego kraju. Pobrali się w 2016 roku i do dziś tworzą szczęśliwe i zgrane małżeństwo, którego owocem jest dwójka pociech - synek Liam i córeczka Noelia, która przyszła na świat w lipcu tego roku. Nie tylko sam poród, ale i ciąża wywróciły życie Szczęsnych do góry nogami, a sama Marina nie ukrywała, że był to dla niej niełatwy czas.

Po narodzinach córeczki, która zresztą zawróciła im w głowie, wyglądało na to, że teraz ich życie trochę spowolni, a Wojciech Szczęsny po intensywnych tygodniach w końcu znajdzie czas dla rodziny. W najmniej spodziewanym momencie światowe media obiegła informacja, że 34-latek kończy swoją karierę piłkarską! Sama Marina podsumowała to słowami:

Jestem ogromnie dumna, że mój mąż przez 15 lat miał zaszczyt reprezentować nasz kraj. Swoją dumną, honorową postawą dawał przykład młodym ludziom i uczył naszego syna szacunku do ojczyzny. Spełniając swoje marzenia pokazywał, że dzięki ciężkiej pracy nie ma rzeczy niemożliwych

Raptem kilka tygodni później, kiedy fani zaczęli godzić się z "emeryturą" sportowca, dowiedzieliśmy się, że Wojciech jednak nie znika z boiska na dobre, ale od teraz będzie piłkarzem FC Barcelony. Ostatnio odbyło się natomiast oficjalne pożegnanie Szczęsnego z kadrą, a teraz jego żona podzieliła się wspaniałą nowiną!

Okazało się, że para nie chciała tracić czasu i czym prędzej zapakowali cały swój dobytek i... przenieśli się do słonecznej Barcelony. Podekscytowana Marina zrelacjonowała pokrótce przeprowadzkę na swoim Instagramie, głównie pokazując dom niemal wręcz przysłonięty kartonami.

My Life. Turin, Marbella, Barcelona - podsumowała.

Na jednym z ujęć widać również, że rodzince Szczęsnych udało się już skorzystać z hiszpańskiej plaży. Wygląda na to, że sukcesywnie zadomowiają się w nowym miejscu, zatem kiedy możemy spodziewać się pierwszego meczu Wojtka w nowych barwach? Ostatnio w rozmowie z Przegląd Sportowy Onet były trener przygotowania fizycznego FC Barcelony, Aureli Altimira, przyznał, że raczej nie spodziewałby się zbyt szybkiego debiutu.

Nie nastawiałbym się, że Szczęsny wystąpi tak szybko. Nie grał przez jakiś czas, był przecież na emeryturze, zanim trafił do Barcy, więc jestem pewien, że klub będzie wolał poczekać, aż Polak będzie w bardzo dobrej, optymalnej dyspozycji

Nie możemy się doczekać, aż Marina pokaże więcej ujęć z nowego domu.

Instagram@marina_official