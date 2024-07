Marina i Wojciech Szczęśni pochwalili się radosną nowiną, że zostali rodzicami po raz drugi. W sieci opublikowali przepiękne zdjęcie ze szpitala, na którym pozują z nowonarodzoną córeczką oraz synkiem Liamem. Córka Mariny i Wojtka Szczęsnego otrzymała wyjątkowe i rzadkie imię Noelia. Co ono oznacza?

Marina Szczęsna urodziła córeczkę. Dziewczynka przyszła na świat dokładnie 3 lipca czyli w dzień urodzin swojej mamy. Od teraz będą miały podwójny powód do świętowania. Wojciech Szczęsny został ojcem chwile po powrocie polskiej reprezentacji z Euro 2024. Radosną nowinę przez pierwsze dni utrzymywali w tajemnicy.

Córeczka Mariny Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego otrzymała wyjątkowe imię Noelia. "Witaj na świecie nasza księżniczko" - napisali w sieci dumni rodzice. Co oznacza imię Noelia?

Noelia to imię pochodzenia hiszpańskiego, które oznacza ''nowy'' lub ''nowo narodzony,,. Jest to popularne imię w Hiszpanii i innych krajach latynoamerykańskich, a także w Stanach Zjednoczonych. Imię Noelia jest również uważane za formę łacińskiego imienia Natalia.

Noelia to imię pochodzenia hiszpańskiego, które oznacza ''nowy'' lub ''nowo narodzony,,. Jest to popularne imię w Hiszpanii i innych krajach latynoamerykańskich, a także w Stanach Zjednoczonych. Imię Noelia jest również uważane za formę łacińskiego imienia Natalia.

O osobach o imieniu Noelia mówi się także, że są:

Zazwyczaj energiczne, entuzjastyczne i pełne pasji. Są one bardzo przyjacielskie i lubią spędzać czas z innymi ludźmi. Są też bardzo uparte i nieustraszone w dążeniu do swoich celów. Mają silną wolę i są skłonne do podejmowania ryzyka, aby osiągnąć sukces

- czytamy na stronie Imiona.com.