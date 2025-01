Wojtek Szczęsny świetnie czuje się w Hiszpanii i razem z całą rodziną zaaklimatyzował się już w nowym miejscu, podobnie jak jego żona Marina i ich dwójka dzieci. Para utrzymuje stały kontakt z Anną i Robertem Lewandowskimi i wygląda na to, że doskonale czują się w Barcelonie. Ostatnio polscy piłkarze zagrali mecz dla FC Barcelona, a Wojtek Szczęśny, stojąc w bramce dał popis swoich umiejętności. Tym razem na trybunach nie towarzyszyła mu rodzina, ale wspierała go przed telewizorem w domowym zaciszu. Okazuje się, że niezmiennie największym fanem Wojtka Szczęsnego jest jego syn Liam. Marina zaskoczyła nagraniem i to właśnie jej synek skradł całą uwagę...

Tak syn wspiera Wojtka Szczęsnego. Co za wyjątkowe zdjęcie!

Wojciech Szczęsny, choć chroni swoje życie prywatne, to wie, jak zadbać o to, aby było o nim głośno. Pod koniec 2024 roku bramkarz ogłosił, że przechodzi na piłkarską emeryturę, co wywołało niemałe poruszenie w mediach. Ta wiadomość mocno zaskoczyła jego fanów, a nawet komentatorów sportowych. W połowie października odbył się mecz reprezentacji Polski z Portugalią i właśnie wtedy miało miejsce oficjalne pożegnanie Szczęsnego i Krychowiaka. Kiedy wydawało się, że piłkarski etap Szczęsny ma już za sobą, to okazało się, że bramkarz wraca z "emerytury" i zdecydował się podpisać kontrakt z FC Barceloną, gdzie gra już Robert Lewandowski.

Wojtek Szczęsny razem z Mariną i ich dziećmi szybko zdecydowali o przeprowadzce do Hiszpanii, i niedługo potem pokazywali w mediach społecznościowych, jak wygląda ich nowe życie. Co ciekawe nie brakowało też wspólnych zdjęć z Lewandowskimi i nie od dziś wiadomo, że pary przyjaźnią się, a nawet wspólnie latali na wakacje. Teraz Wojciech Szczęsny gra w jednym klubie z Robertem Lewandowskim i w ostatnim meczu FC Barcelony stanął na bramce i po raz kolejny udowodnił, że jest świetnym zawodnikiem. Przed telewizorem wszystko obserwował Liam, który nie pojawił się na trybunach z mamą, ale oglądał mecz w domu i z ogromnym entuzjazmem kibicował swojemu tacie. Widać, że Liam też pasjonuje się piłką nożną i jakiś czas temu dzięki temu, że towarzyszył tacie po meczu miał okazję poznać Cristiano Ronaldo.

Kontrowersje wokół zachowania Wojtka Szczęsnego

Wojciech Szczęsny jest ceniony w Hiszpanii za swoje umiejętności, ale wywołuje też niemałe kontrowersje, a wszystko przez to, że jako jeden z niewielu piłkarzy pali papierosy. Ten fakt wywołał spore oburzenie w hiszpańskiej prasie, szczególnie po tym co wydarzyło się po meczu FC Barcelona - Real Madryt, którzy hiszpańska drużyna wygrała z ogromną przewagą. Wtedy okazało się, że po wielkim sukcesie piłkarze świętowali w szatni, a tylko jeden z nich sięgnął po papierosa i w tle widać puszczanego w powietrze dymka. Ten widok mocno zaskoczył wszystkich, głównie za sprawą tego, że Szczęsny nie mógł się powstrzymać i zapalił w szatni. Szczęsny nie ukrywa, że jest palaczem:

Palenie to tylko i wyłącznie moja sprawa. Myślę, że nie ma to żadnego wpływu, a na boisku pracuję dwa razy ciężej. Nie robię tego na oczach dzieci, żeby źle na nie nie oddziaływać. Czasami ktoś robi mi zdjęcie ukryty za drzewami. To nie zależy ode mnie. Staram się to ukryć i nie pokazywać ludziom – powiedział Szczęsny w wywiadzie dla Mundo Deportivo..

