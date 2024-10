Wojciech Szczęsny razem z klubem FC Barcelona, do którego dopiero co dołączył mógł świętować wyjątkowe zwycięstwo. Hiszpańska drużyna pokonała Real Madryt z ogromną przewagą i wygrali aż 4:0,. Nic dziwnego, że po meczu piłkarze FB Barcelony triumfowali, a ich radość trwała naprawdę długo. Na nagraniu z szatni Blaugrany, które opublikował klub na platformie X widać, jak piłkarze cieszyli się z tego ogromnego sukcesu, ale uwagę zwraca coś jeszcze... Chodzi o Wojciecha Szczęsnego. Okazuje się, że polski bramkarz nie mógł się powstrzymać nawet w tak ważnej chwili. Taki widok w szatni to prawdziwa rzadkość i nic dziwnego, że ta sytuacja wzbudziła kontrowersje.

Wojtek Szczęsny zapomniał się po meczu? To nagranie wywołało niemałe kontrowersje

Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie jest w centrum zainteresowania. Najpierw bramkarz zaskoczył informacją o tym, że przechodzi na piłkarską emeryturę. Ta wiadomość spadła na fanów piłki nożnej jak grom z jasnego nieba. Podczas meczu reprezentacji Polski z Portugalią odbyło się oficjalne pożegnanie Szczęsnego i Krychowiaka, a niedługo potem okazało się, że bramkarz nie zamierza pożegnać się z boiskiem, bo wraca i podpisał kontrakt z FC Barceloną, w której gra już Robert Lewandowski. Wojciech Szczęsny razem z Mariną i dziećmi przeprowadzili się już do Hiszpanii. Wygląda na to, że błyskawicznie odnaleźli się w nowym miejscu podobnie jak Lewandowscy i nawet mają już za sobą kilka rodzinnych, prywatnych spotkań.

Ostatnio odbył się mecz FC Barcelona - Real Madryt, którzy hiszpańska drużyna wygrała z ogromną przewagą. Po wielkim zwycięstwie piłkarze triumfowali w szatni, a wyjątkowe nagranie trafiło do sieci. Całą uwagę skradł Wojciech Szczęsny, który nie mógł się powstrzymać i sięgnął po papierosa. Taki widok w szatni zszokował!

Wojciech Szczęsny nie ukrywał, że pali papierosy, ale dla Hiszpanów jest to dość zaskakujące, że piłkarz, zawodowy sportowiec otwarcie przyznaje się do nałogu i w jednym z wywiadów został o to zapytany. Bramkarz dość ostro zareagował, mówiąc:

To są rzeczy, które dotyczą mojego życia prywatnego. To niczyja sprawa, czy palę. Nie ma to żadnego wpływu na moją postawę na boisku. Pracuję dwa razy ciężej. Nie robię tego przy dzieciach, żeby nie narażać ich na szkodliwy wpływ mówił sam Wojciech Szczęsny

