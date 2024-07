Wojciech Szczęsny naśmiewa się z zamiłowania do mody Grzegorza Krychowiaka! Podczas podróży poślubnej bramkarz pomyślał o swoim koledze z reprezentacji oraz jego upodobaniu do luksusowych i ekstrawaganckich ubrań. Wszyscy pamiętają słynny płaszcz z etolą, od którego zaczęły się żarty ze stylu Grzegorza Krychowiaka, a zaczął je sam Zbigniew Boniek. Piłkarz otwarcie mówi, że przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu i ma ogromną garderobę, w której ma więcej rzeczy niż jego ukochana, Celia Jaunat. Ostatnio Grzegorz Krychowiak podpisał lukratywny kontrakt z nowym klubem Paris Saint-Germain i będzie na stałe musiał przeprowadzić się do Paryża, gdzie znajdują się jego ulubione butiki!

Jak widać, w Los Angeles też jest mnóstwo ekskluzywnych butików, a w jednym z nich Wojciech Szczęsny znalazł coś dla Grzegorza Krychowiaka. To wyjątkowo odważne futro:

grzegorz.krychowiak znalazłem coś dla Ciebie :) - napisał bramkarz na swoim Instagramie.

Grzegorz Krychowiak natychmiast zareagował na ten wpis:

Zycia mi nie starczy zeby Cie wyprowadzil na ludzi w temacie mody :D :D - odpisał w komentarzu.

Myślicie, że Grzegorz Krychowiak dobrze wyglądałby w takim płaszczu?

Wojciech Szczęsny znalazł futro dla Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak słynie z pasji do mody

