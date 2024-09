Wojciech Szczęsny niedawno wzbudził spore emocje wśród fanów piłki nożnej, ogłaszając, że przechodzi na piłkarską emeryturę. To jeszcze nie wszystko! Po pożegnaniu przez kolegów z zespołu, w tym przez Roberta Lewandowskiego zabrał głos i odniósł się do stylu życia Anny i Roberta, nawiązując do słynnych już kulek mocy trenerki. Wojtek Szczęsny wprost powiedział, że on sam woli innego typu słodycze i uwielbia gluten, laktozę i cukier, czym wbił delikatną szpilę Annie Lewandowskiej. Trenerka nie skomentowała wprost tej sytuacji, ale właśnie opublikowała nowe zdjęcie, do którego wymowny komentarz dodała Marina... Robi się coraz ciekawiej!

Wojciech Szczęsny wbił szpilę Annie Lewandowskiej, a teraz Marina komentuje

Wojtek Szczęsny odszedł na piłkarską emeryturę w swoim stylu, nie robiąc wokół tego szumu, ale już w wywiadach pozwala sobie na więcej i nie ukrywa, że przez te wspólne lata w reprezentacji Polski poznał innych piłkarzy i wspólnie zjedli niejedno "toffifee". Były już piłkarz nie ukrywa, że styl życia, jaki razem z Mariną prowadzą mocno różni się od zdrowego stylu życia Lewandowskich, ale jemu to nie przeszkadza:

Ona to wie! Ich styl życia jest zdrowszy od mojego i ich przekąski są zdrowsze od moich, ale ja się będę trzymał tego, że moje są smaczniejsze wyznał Wojciech Szczęsny w rozmowie z Pauliną Krupińska dla TVN

Sylwia Dąbrowa/Polska Press/East News

Teraz Anna Lewandowska pokazała kolejne bajeczne kadry z Bali, na których zachwyca rewelacyjną formą, którą zawdzięcza właśnie zdrowemu stylowi życia. To zdjęcie skomentowała Marina... Żona Wojciecha Szczęsnego napisała krótko:

Wow skwitowała rajskie zdjęcie Marina

Zaskoczeni? Jak wiadomo, Marina doskonale zna Annę Lewandowską i swego czasu obie żony piłkarzy chętnie fotografowały się wspólnie, a ich dzieci razem się bawiły podczas zgrupowań reprezentacji Polski. Teraz Anna i Robert Lewandowski wiodą szczęśliwe życie w Barcelonie, a tymczasem Marina i Wojtek Szczęśni skupiają się na rodzinie i ich nowo narodzonej córeczce Noelii i starszym synu Liamie, który uwielbia wspólne zabawy ze swoim tatą.