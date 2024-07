Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny nie są rodzicami jedynie Liama, ale teraz również Noelii. W ubiegły weekend media obiegła informacja o narodzinach córeczki piłkarza i piosenkarki, a niedawno Marina wróciła do domu. Teraz postanowiła pokazać, w jaki sposób ją i Noelię powitali Liam i Wojtek. Ależ mieli wspaniały pomysł!

Marina i Wojciech Szczęśni ponownie zostali rodzicami, o czym poinformowali na swoich profilach na Instagramie. Małżeństwo ma synka Liama, który doczekał się siostrzyczki. Noelia zapewne jeszcze mocniej połączy Szczęsnych, którzy i tak są niemalże nierozłączni od kilkunastu lat. Co ciekawe, dziewczynka przyszła na świat dokładnie w dniu urodzin Mariny! Świeżo upieczona mama otrzymała zatem najcudowniejszy prezent, jaki mogła sobie wymarzyć.

Marina już jakiś temu pokazała kadry ze swojego ogrodu, na którym widać było maleńką Noelię Szczęsną. Teraz z kolei pokazała, w jaki sposób powitał dziewczynkę tatuś -Wojciech oraz brat -Liam. Okazuje się, że Wojciech Szczęsny zorganizował dla swoich dziewczyn cudowne powitanie stawiając ściankę z napisem:

Dodatkowo pokój był udekorowany różowymi balonami oraz piwoniami. Marina i Noelia nie mogły wymarzyć sobie lepszego powitania. Teraz cała czwórka może "zaszyć się" w zaciszu domowym i cieszyć się pierwszymi chwilami z dziewczynką.

Tuż przed narodzinami córeczki Mariny kobieta udzieliła wywiadu dla "Vivy", w którym wyznała, że mimo ciąży nie mogła pozwolić sobie na totalny odpoczynek, ponieważ ma pewnego rodzaju zobowiązania zawodowe:

W teorii mogłabym nic nie robić, ale przy takiej ilości inwestycji mam codziennie masę decyzji do podjęcia, telefonów do wykonania i przeprowadzenia różnych trudnych rozmów. Zarządzam działalnością, naszymi inwestycjami oraz dość sporą już liczbą osób, które dla nas pracują przy różnych projektach. A przy tym powinnam odpoczywać, ponieważ jestem w zaawansowanej ciąży, ale to na mnie spoczywają te codzienne obowiązki mamy, rachunki, płatności

- wyznała wówczas Marina.