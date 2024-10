Wojtek Szczęsny opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, w którym potwierdził pojawiające się od dłuższego czasu spekulacje o tym, że dołączył do FC Barcelony. Jego żona postanowiła również odezwać się do fanów i na swoim Instagramie wyznała, co o tym wszystkim myśli. Również Liam postanowił zabrać głos!

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barceloną! Tak zareagowali jego najbliżsi

Marina Łuczenko-Szczęsna i jej mąż Wojciech, są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani doczekali się wspólnie dwójki dzieci: Liama, który przyszedł na świat 30 czerwca 2018 roku oraz córki Noelii, która urodziła się 3 lipca bieżącego roku. Małżonkowie chętnie relacjonują swoje wspólne życie w mediach społecznościowych, czym zyskali liczne grono fanów. Niedawno Wojciech Szczęsny poinformował, że zakończył karierę piłkarską.

(...)Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej. - pisał jeszcze niedawno piłkarz.

Piłkarz decyzję o zakończeniu kariery miał przedyskutować wcześniej z rodziną. Jakiś czas temu na kanapie "Dzień dobry TVN" zdradził, że o zdanie zapytał również sześcioletniego synka.

Przed ostatecznym podjęciem decyzji zapytałem, czy byłoby mu smutno, gdybym zakończył karierę, to powiedział: 'Nie. Fajnie. Byłbyś cały czas w domu'. No i ja już wiedziałem, że decyzji nie zmienię od tamtej pory - mówił jeszcze niedawno Szczęsny.

Takiego obrotu spraw jednak nikt się nie spodziewał. Już od dłuższego czasu w mediach społecznościowych pojawiały się spekulacje, że Wojtek Szczęsny jednak zmienił zdanie i już niedługo pojawi się na boisku w nowych barwach i to nie byle jakich, bo kultowego katalońskiego klubu- FC Barcelony. Na oficjalne potwierdzenie długo nie trzeba było czekać. Wojciech Szczęsny na swoim Instagramie opublikował post, po którym wszystko stało się jasne.

Witamy w Barcelonie - możemy przeczytać w opisie posta.

Również na oficjalnej stronie klubu FC Barcelona pojawił się komunikat w tej sprawie.

Dziesięć dni po poważnej kontuzji Marca-André ter Stegena, FC Barcelona oficjalnie ma nowego bramkarza, który będzie rywalizował z Iñakim Peñą o miejsce w wyjściowym składzie. Dyrekcja sportowa klubu zareagowała szybko i w środę ogłosiła podpisanie kontraktu z Wojciechem Szczęsnym, 34-letnim polskim bramkarzem, który podpisał umowę na jeden sezon, do 30 czerwca 2025 roku. - czytamy.

Do radosnych wieści postanowiła się również odnieść żona sportowca - Marina Łuczenko. Piosenkarka przyznała, że bardzo się cieszy i wspiera każdą decyzję swojego ukochanego.

Kochani przyjaciele, dziennikarze, odpowiadam zbiorowo, bo u nas duże zamieszanie. Właśnie odebrałam synka ze szkoły. Bardzo się cieszymy i wspieramy każdą decyzję mojego męża, naszego Wojtunia. Jesteśmy z niego dumni i życzymy mu sukcesu. - stwierdziła Marina.

Innego zdania był jednak sześcioletni syn pary - Liam.

My się nie cieszymy - stwierdził chłopiec na nagraniu, które zamieściła w sieci jego mama.

My oczywiście, życzymy Wojtkowi wielu sukcesów!

