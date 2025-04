Marina i Wojciech Szczęsni to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani doczekali się dwójki dzieci: syna Liama, który urodził się w 2018 roku, oraz córki Noeli, która przyszła na świat w 2024 roku. Ubiegły rok był dla rodziny Szczęsnych przełomowy - Wojciech najpierw zdecydował się zakończyć karierę piłkarską, a następnie wrócił do gry, ale już w barwach FC Barcelony. W związku z tym cała rodzina przeprowadziła się do Hiszpanii, gdzie rozpoczęli nowy etap życia. Marina, która regularnie dzieli się z fanami uroczymi kadrami, tym razem zaskoczyła wszystkich, publikując słodkie nagranie z jej dziećmi w roli głównej.

Reklama

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała, jak Liam dba o Noelię

Marina Łuczenko-Szczęsna, będąca aktywna na Instagramie, opublikowała film, na którym jej syn, Liam, pokazuje, jak bardzo troszczy się o swoją młodszą siostrę. Chłopiec, mimo swojego młodego wieku, wykazuje się niesamowitą delikatnością i czułością. Na nagraniu widzimy, jak Liam przytula Noelię i całuje ją w policzek – gest pełen miłości, który wzrusza i ukazuje siłę ich więzi. To niesamowite, jak młody chłopczyk dba o swoją siostrę.

Marina, obserwując tę piękną chwilę, postanowiła podzielić się nią z fanami, udostępniając film na swoim Instastories. To bez wątpienia wzruszający i uroczy moment, który w pełni oddaje atmosferę rodzinnych relacji.

@marina_official

Tak Szczęśni spędzili marzec. Marina pokazała prywatne kadry

W ostatnim czasie Marina Łuczenko-Szczęsna postanowiła podzielić się z fanami serią zdjęć i nagrań, w których pokazała, jak wyglądał ich marzec.

Nasz marzec w kilku ujęciach – napisała, dodając do postu wyjątkowe kadry z rodzinnych chwil.

Piosenkarka opublikowała serię zdjęć, które dokumentują zarówno luksusową podróż rodziny, jak i ich codzienne życie w Hiszpanii. Jednym z najbardziej ekscytujących momentów była relacja z rodzinnej podróży, gdzie Marina pokazała, że cała rodzina wybrała prywatny odrzutowiec jako środek transportu. Wnętrze samolotu zachwycało elegancją: skórzane fotele, przestronna kabina i stylowy wystrój tworzyły idealne warunki do komfortowego i pełnego relaksu podróżowania.

Rodzina Łuczenko-Szczęsnych spędzała czas także w nadmorskim Castelldefels, gdzie cieszyli się urokami hiszpańskiego wybrzeża. Na plaży Liam, starszy syn artystki, radośnie bawił się z rówieśnikami, a cała rodzina odpoczywała w otoczeniu pięknych widoków.

Marzec pokazał się również momentem, w którym Marina wróciła do swojej pasji – muzyki. Po długim okresie skupienia na życiu rodzinnym, artystka postanowiła ponownie skupić się na swojej karierze muzycznej i wróciła do pracy nad nowymi projektami, co z pewnością zaskoczyło i ucieszyło jej fanów.

Marinka, nie mogę się doczekać nowej muzyki! Aaaaa! Can't wait!

Marina kiedy jakaś nuta? - dopytywali fani, pod nowymi fotografiami.

Śledzicie, co nowego u Szczęsnych?

Zobacz także: