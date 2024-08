Wojciech Szczęsny nieoczekiwanie ogłosił zakończenie swojej kariery piłkarskiej. Kilkanaście dni temu rozstał się z ówczesną drużyną, jednak nic nie zwiastowało zakończenia jego kariery na dobre. Teraz w sieci zamieścił obszerny wpis, a jego słowa wzruszają do łez:

Wojciecha Szczęsnego zna niemalże cały świat. Z piłką związany jest od najmłodszych lat, jednak poza karierą fani śledzą jego profil w social mediach, aby dowiedzieć się czegoś więcej o jego życiu prywatnym. Dotychczas, Wojtek Szczęsny zamieszczał wiele kadrów z żoną Mariną oraz swoimi dziećmi. Ponad miesiąc temu po raz drugi został tatą, a na świecie pojawiła się wyczekana córeczka Noelia.

Chwile szczęścia przerwało rozstanie z Juventusem, jednak w rozmowie z Eleven Sports Wojciech Szczęsny wyznał, że wie w jakich barwach będzie grał i zupełnie nie zanosiło się na całkowite zakończenie kariery piłkarskiej. A jednak! W sieci, na oficjalnym profilu Wojciecha Szczęsnego pojawił się długi wpis, w którym opisał swoją piłkarską drogę, a na koniec podziękował wszystkim za wsparcie:

Wyjechałem z Warszawy, mojego rodzinnego miasta w czerwcu 2006 roku, aby dołączyć do Arsenalu z jednym marzeniem - żyć z piłki nożnej. Nie wiedziałam, że to będzie początek podróży życiowej. Nie wiedziałem, że będę grać w największych klubach świata i reprezentować swój kraj 84 razy.

Dalej kontynuował:

Następnie Wojciech Szczęsny wspomniał o wielkim poświęceniu dla swojej pasji oraz o tym, że obecnie pragnie skupić się na rodzinie- żonie oraz dzieciach.

Na koniec Wojciech Szczęsny podziękował swoimi kibicom: