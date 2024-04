Ostatni czas nie był z pewnością dla Szczęsnych łatwy, z uwagi na dość poważny wypadek, jakiemu Wojtek uległ podczas meczu. Konieczna była nawet operacja! Dziś jednak małżonkowie mają powód do świętowania i to nie byle jaki. Marina pokazała wymowne nagranie!

Reklama

Wielka radość w życiu Szęsnych!

Od 2016 roku Marina i Wojtek Szczęśni tworzą szczęśliwe i zgrane małżeństwo, którego wocem jest mały Liam. Już niebawem ich rodzina się powiększy, o czym ukochana piłkarza poinformowała na początku marca. W momencie ogłoszenia radosnej nowiny 34-latka pokazała dość spory już ciążowy brzuszek i dopiero potem wyjaśniła, że długo zwlekała z podzieleniem się swoim szczęściem, ponieważ źle znosiła początki.

Dziś jest już o wiele lepiej i Szczęśni niewątpliwie ze spokojem mogą cieszyć się wyczekiwaniem narodzin maleństwa. Tak przynajmniej się wydawało, ponieważ ostatnie zajście podczas meczu zakłóciło nieco ich harmonię. Okazało się, że Wojtek uległ wypadkowi, a po wszystkim Marina poinformowała o pilnej operacji nosa męża. Na szczęście sportowiec dochodzi już do siebie, co mogliśmy zobaczyć na najnowszym, szczególnie wyjątkowym nagraniu.

Instagram/@marina_officia

18 kwietnia Szczęsny obchodzi bowiem swoje 34. urodziny, a z tej okazji Marina przygotowała dla niego słodką niespodziankę w postaci spersonalizowanego tortu! Możemy dostrzec na nim rękawicę z jego numerem, bramkę, a także ogromną piłkę.

Na filmiku widać Wojtka zdmuchującego świeczki i nie w sposób przeoczyć jego nos w specjalnym opatrunku. Prezentuje się on całkiem dobrze, zważywszy na to, że operacja odbyła się kilka dni temu. Pod oczami pojawiły się jednak niewielkie siniaki, co jest normalne przy takich zabiegach. Urodziny spędzone w gronie najbliższych z pewnością umilą Szczęsnemu rekonwalescencję.

Zobacz także

Z okazji urodzin również i my życzymy mu wszystkiego najlepszego!

Reklama

Zobacz także: Tak wygląda królestwo Liama. Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała nagranie z pokoju syna

Marina świętuje urodziny Wojtka Instagram@marina_official

Marina świętuje urodziny Wojtka Instagram@marina_official