Programowanie podświadomości jest działaniem naszego wewnętrznego głosu. Mózg jest bardzo podatny na sugestie. Dlatego jasne ustanowienie celu i powtarzanie, że go osiągniemy, pomaga w faktycznym sukcesie.

Karl Jung i Zygmund Freud, jedni z wybitniejszych psychologów i psychiatrów na świecie wierzyli w szczególną moc podświadomych myśli i pragnień i tego, jak potrafią zdeterminować ludzkie życie.

Programowanie podświadomości odbywa się tylko i wyłącznie w czasie teraźniejszym w zdaniach twierdzących, wypowiadanych w pierwszej osobie. Przykład: Chcę osiągnąć sukces w projekcie, który właśnie dostałem od szefa i chcę się wykazać. Nie chodzi tutaj o to, aby wróżyć czy przepowiadać swoją przyszłość, tylko aby „zakodować” w umyśle własne potrzeby i podświadomie dążyć do sukcesu.

Ludzki umysł wchłania wszystko jak gąbka. Uczucia, emocje, myśli i potrzeby są silnie zakorzenione w podświadomości i często uzewnętrzniają się w postaci snów. Zygmunt Freud i inni psychoanalitycy zakładają, że mary senne to nic innego jak odbicie lustrzane podświadomego życia psychicznego. Jak zatem działa zakodowanie przyszłości? Nic prostszego – na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Myśląc o czymś, marząc o tym dajemy podświadomości sygnał, że jest to dla nas ważne. Dzięki temu ona pochłania myśli i potrzeby, a później kieruje naszymi działaniami tak, aby przybliżyć nas do upragnionego celu. Jest to dla człowieka działanie nieświadome, ale mimo to skuteczne.

Programowanie podświadomości: najczęstsze błędy

Programowanie podświadomości to nic innego, jak przypominanie sobie własnych celów i uświadamianie własnym podświadomym sferom umysłu planów. Najczęstsze błędy w programowaniu podświadomości:

wypowiadanie lub myślenie o czymś poprzez zaprzeczenie: Nie chcę mieć więcej problemów. Umysł człowieka najsilniej odczyta wtedy słowo – problemy, a słowo „nie” będzie dla niego całkowicie niezauważalne.

Nie chcę mieć więcej problemów. Umysł człowieka najsilniej odczyta wtedy słowo – problemy, a słowo „nie” będzie dla niego całkowicie niezauważalne. wypowiadanie lub myślenie o czymś w czasie przeszłym lub przyszłym: Byłem szczęśliwy, Będę szczęśliwy. Są to komunikaty niezrozumiałe dla umysłu, ponieważ czas przeszły odnosi się do retrospekcji i wspomnień, a czas przyszły w myślach sprawia, jakbyśmy wyłącznie marzyli i myśleli o przyszłym szczęściu, a nie chcieli go osiągnąć.

Byłem szczęśliwy, Będę szczęśliwy. Są to komunikaty niezrozumiałe dla umysłu, ponieważ czas przeszły odnosi się do retrospekcji i wspomnień, a czas przyszły w myślach sprawia, jakbyśmy wyłącznie marzyli i myśleli o przyszłym szczęściu, a nie chcieli go osiągnąć. brak konkretnego celu: Chcę osiągnąć sukces w pracy. Sukcesem w pracy jest otrzymanie nowego dziurkacza do biura, ale również zostanie prezesem firmy. Nie wprowadzajmy podświadomości w zakłopotanie. Aby dobrze zaprogramować myśli, pamiętajmy o celu. Poprawnym kodem stać się może potrzeba: Chcę osiągnąć sukces w projekcie, który teraz rozpocząłem. Chcę dzięki temu awansować na wyższe stanowisko.

Wiele osób uważa programowanie podświadomości za kłamstwo, jednak należy pamiętać, że przypominanie sobie o własnym marzeniach i pragnieniach, powtarzanie sobie ich nikomu jeszcze nie zaszkodziło. A jeżeli ma faktycznie pomóc, to warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie w głowie, co jest teraz dla nas najważniejsze.