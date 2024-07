Dziś wieczorem odbyła się uroczysta premiera najnowszej produkcji Patricka Yoki. W filmie "Święta inaczej" zagrali m.in. Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, którzy jakiś czas temu tworzyli szczęśliwy związek. Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, jednak rok temu podjęli decyzję o rozstaniu. Czy dziś razem promowali film ze swoim udziałem?

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski zdobyli sporą popularność dzięki występom w serialu "Rodzinka.pl". Po jakimś czasie okazało się, że połączyło ich prawdziwe uczucie i zdecydowali się na związek. Niestety, pod koniec października 2021 roku w mediach pojawiły się informacje o rozstaniu pary, a Wiktoria i Adam potwierdzili później, że to naprawdę już koniec ich relacji.

Było to ciężkie. Nie będę ukrywać, ale przeżyłam to i teraz już jest o wiele lepiej. Dużo wsparcia dostałam ze strony bliskich (...). Jestem osobą, która swoje prywatne sprawy trzyma dla siebie, nie piorę brudów w internecie, uważam to za niesmaczne- Wiktoria Gąsiewska po kilku miesiącach wyznała dla Jastrząb Post.