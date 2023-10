Wiktoria Gąsiewska podczas jednego z wywiadów opowiedziała o swoim nowym związku. Piękna aktorka już nie ukrywa bliskiej relacji z Jasperem Sołtysiewiczem, z którym występuje w serialu "Barwy szczęścia". Para po raz pierwszy pojawiła się razem na urodzinach Polsatu i chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Teraz Wiktoria Gąsiewska odpowiedziała na pytanie, jak narodziło się między nimi uczucie.

Wiktoria Gąsiewska nieco ponad rok temu rozstała się z Adamem Zdrójkowskim. Była para nie rozstała się w zbyt dobrych relacjach, na co wskazywało ostatnio ich zachowanie na premierze filmu, w którym zagrali- Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski unikali się na premierze filmu "Święta inaczej". Co ciekawe, media już wtedy plotkowały, że w życiu pięknej gwiazdy pojawił się nowy mężczyzna. Ostatnio paparazzi przyłapali ją na randce z Jasperem Sołtysiewiczem.

Wiktoria Gąsiewska do tej pory nie komentowała doniesień na swój temat, ale ostatnio razem z przystojnym aktorem pojawiła się na 30-leciu Polsatu. Teraz z kolei, w rozmowie z reporterem portalu Pomponik.pl opowiedziała o swoim związku. Jak narodziło się uczucie między Wiktorią a Jasperem?

Gwiazda, która zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl" przyznała, że przy nowym partnerze odnalazła przede wszystkim spokój, którego bardzo jej brakowało.

Spokój ducha to jest coś czego mi brakowało przed długo, długo, a teraz jak to mam to wiem, że to jest jednak bardzo ważne- wyznała w rozmowie z portalem. Miałam tak jeszcze rok temu, że miałam zaciśnięty żołądek, praktycznie nie mogłam spać, spałam po 2-3 godziny i to był cały czas przerywany sen nie dający tak naprawdę odpoczynku. Przez to czułam się źle sama ze sobą, ze swoim ja, ze swoim ciałem bo też bardzo dużo schudłam, wszystkie ubrania na mnie wisiały, nie podobało mi się to, co widziałam w lustrze. Bardzo też samoocena mi przez to spadła, a teraz od jakiegoś czasu wszystko się mniej więcej normuje- dodała.