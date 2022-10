"rodzinka.pl": Tak zmieniły się dziecięce gwiazdy serialu! Kacperek, Zosia, Paula... Zobaczcie zdjęcia!

Olga Kalicka i Julia Wieniawa w "rodzince.pl". Jedna z nich była już gwiazdą!

Olga Kalicka w "rodzince.pl" grała od samego początku (2011) Magdę, która ostatecznie poślubiła Tomka Boskiego (Maciej Musiał)! Na swój ślub nie zaprosili rodziców, a scena, kiedy Natalia Boska (Małgorzata Kożuchowska) wypomina ten nietakt parze, jest hitem sieci! Kalicka przed "rodzinką.pl" miała za sobą udział w takich hitach jak "Plebania", "Niania" czy "Na wspólnej".

Za to dla Julii Wieniawy (serialowej Pauli) był to początek serialowo-telewizyjnej przygody! Do obsady "rodzinki.pl" jedna z największych dziś polskich gwiazd dołączyła dwa lata później, a jej kariera nabrała ogromnego rozpędu.

