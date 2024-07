Wiktoria Gąsiewska od pewnego czasu jest związana z aktorem Jasperem Sołtysiewiczem, z którym znała się od dziecka. Jednak dopiero po kilkunastu latach ich znajomość przerodziła się w szczere uczucie. Wiktoria Gąsiewska z przyjemnością pokazuje nowe zdjęcia ze swoim partnerem i tym razem nie mogło być inaczej. Zakochani pozowali na jachcie!

Wiktoria Gąsiewska dorastała na oczach widzów. Największą popularność przyniosła jej rola w serialu "Rodzinka.pl" i to tam poznała swoją pierwsza miłość- Adama Zdrójkowskiego, z którym była związana przez kilka lat. Ich relacja jest już przeszłością, a Wiktoria od dwóch lat jest zakochana w aktorze, z którym jak się okazuje poznała się w dzieciństwie:

Ja z Jasperem poznałam się dobrych 8-9 lat temu przy reklamie podręczników do szkoły. (...) Już wtedy wiedziałam, że to jest szalony chłopak, który wpada i jest go pełno. Zawsze darzyliśmy się koleżeństwem, a później to się przerodziło w przyjaźń. :Zawsze Jaspera miałam za swojego przyjaciela. Uwielbiałam z nim rozmawiać. Nie raz rozmawialiśmy na tematy damsko-męskie, bo Jasper był wcześniej w innej relacji i ja też. Wspieraliśmy się dobrym słowem. (...) Traktowaliśmy się jak kumple.

- mówiła niegdyś w wywiadzie z Plotkiem.