W poniedziałek, 2 grudnia w Warszawie odbyła się premiera spektaklu "Jutro będzie futro", a wydarzenie przyciągnęło oczywiście polskie gwiazdy. Na imprezie pojawiła się m.in. Agnieszka Kaczorowska, która zachwyciła klasyczną kreacją, a także ... Wiktoria Gąsiewska. 25-letnia gwiazda "Rodzinki.pl" pokazała się w wydaniu, jakiego jeszcze nie widzieliśmy! Zobaczcie zdjęcia.

Wiktoria Gąsiewska już tak nie wygląda. Przeszła imponującą metamorfozę

25-letnia dziś Wiktoria Gąsiewska dała się poznać szerszej publiczności dzięki swojej roli w serialu "Rodzinka.pl", a później nie schodziła z języków fanów ze względu na swój związek z gwiazdorem tej samej produkcji, Adamem Zdrójkowskim. Mimo że ta relacja należy już do przeszłości, internauci nadal bacznie śledzą poczynania Gąsiewskiej, która rozwija się na wielu polach. Tym razem 25-latka zjawiła się na premierze spektaklu "Jutro będzie futro" w jednym z warszawskich teatrów. Największą uwagę przykuwa jej metamorfoza, a mówiąc ściślej: zupełnie nowa fryzura! Nowy kolor to dopiero początek: spójrzcie tylko na tę burzę loków!

Mimo zimnej aury, Wiktoria Gąsiewska zdecydowała się na ramoneskę w stylu vintage oraz czarne, szerokie spodnie, a cały look dopełniła brązowa torebka. Również makijaż gwiazdy przykuwał uwagę - delikatnie rozświetlone policzki i wyrazista, ale naturalna szminka: to wszystko sprawiło, że metamorfoza 25-latki zdawała się jeszcze bardziej imponująca! Mina Wiktorii wskazuje na to, że również jest zadowolona ze zmiany fryzury. Co Wy na to?

Kurnikowski/AKPA

To nie pierwszy raz, gdy 25-letnia aktorka pokazuje się fanom w dość zaskakującej wersji. W czerwcu tego roku Wiktoria Gąsiewska zaskoczyła zdjęciem w czarnych, krótszych włosach, jednak kadr pochodził z planu miniserialu, w którym brała udział. Fani byli wówczas zachwyceni:

Ale wyglądasz super!

Ładnemu we wszystkim ładnie

A jak podoba Wam się kolejna przemiana gwiazdy "Rodzinki.pl"? To trafiony look, a może woleliście Wiktorię Gąsiewską w nieco innej odsłonie? Jesteśmy ciekawi, czy i tym razem odmieniony wygląd aktorki wywoła poruszenie w sieci!

