Adam Zdrójkowski spotyka się z 16-letnią modelką? Są zdjęcia! Aktor przerywa milczenie

Wiktoria Gąsiewska nie może teraz narzekać na nudę! Gwiazda "Rodzinki.pl" właśnie potwierdziła udział w nowym tanecznym show "Dance, Dance, Dance". Wiktoria dołączyła także do obsady kolejnego serialu. Czy u boku Gąsiewskiej pojawi się Adam Zdrójkowski? Aktorzy są przecież ostatnio niemalże nierozłączni! Przeczytajcie, gdzie zagra Gąsiewska! Gąsiewska w "Pierwszej miłości" Wiosną Wiktorię Gąsiewską zobaczymy w tanecznym programie TVP2 "Dance, Dance, Dance". Nastolatka wraz z partnerem Adamem Zdrójkowskim będzie próbowała odtworzyć najpopularniejsze teledyski gwiazd! Dla aktorów nie będzie to pierwsza styczność z tańcem. Para swoich sił próbowała już w "Tańcu z Gwiazdami"! Koniec zimy przyniesie także kolejną niespodziankę dla fanów Wiktorii Gąsiewskiej. Jak czytamy w telemagazynie.pl, 19-latka dołączyła do obsady "Pierwszej miłości". Nie wiadomo jeszcze, kogo zagra aktorka. Jednak jej postać będzie miała związek z Pawłem, czyli Michałem Malinowskim. Co na to wszystko Sabina (Ula Dębska)? A może Wiktoria podpadnie Melce (Ewie Jakubowicz)? Odpowiedź na to pytanie wiosną! Będziecie oglądać? Zobacz też: Włoskie wakacje gwiazd "Rodzinki.pl". Spójrzcie na romantyczne zdjęcia Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego! Wiktoria Gąsiewska dołączyła do obsady "Pierwszej Miłości" Jej postać ma namieszać w życiu Pawła