Wiktoria Gąsiewska pierwszy raz o rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim!

Co prawda od głośnego rozstania Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego minęło sporo czasu, jednak do tej pory nie wiadomo, co poróżniło aktorską parę. Teraz głos w sprawie zabrała sama Wiktoria, która zaznacza jednak, że nie lubi wracać do tego tematu. Tajemniczo jednak mówi:

Zawsze kij ma dwa końce.

O co chodzi?

Wiktoria Gąsiewska o rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim

Rozstania nigdy nie są łatwe - a szczególnie te medialne, wówczas na światło dzienne często wychodzą niechciane i bolesne fakty, pojawiają się także plotki. Na własnej skórze przekonali się o tym Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Kiedy media obiegła informacja o ich rozstaniu, ciężko było uwierzyć, że losy tej dwójki właśnie tak się potoczyły. Ostatecznie jednak rozstanie młodej pary przebiegło w spokojnej atmosferze, bez zbędnych dramatów. Wiktoria konsekwentnie milczała, z kolei Adam Zdrójkowski wypowiedział się na temat rozstania z aktorką kilkukrotnie. Niektórzy intenrauci uznali, że to właśnie on jest tą stroną, która cierpi bardziej. Teraz Wiktoria odniosła się do sytuacji - zrobiła to przy okazji wywiadu dla Jastrząb Post:

- Było to ciężkie. Nie będę ukrywać, ale przeżyłam to i teraz już jest o wiele lepiej. Dużo wsparcia dostałam ze strony bliskich (...). Jestem osobą, która swoje prywatne sprawy trzyma dla siebie, nie piorę brudów w internecie, uważam to za niesmaczne

Wiktoria tajemniczo dodała także, że:

Związek Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, z racji na wykonywanie tego samego zawodu niejednokrotnie mijali się na rożnego rodzaju planach i castingach. Jednak znacznie lepie poznali się na planie serialu "Rodzinka.pl", w którym przez jakiś czas tworzyli parę. Serial ten przyniósł im nie tylko dużą rozpoznawalność, ale także... miłość! Pomimo faktu, że początkowo para ukrywała swoje uczucia, na jaw wyszło, że spotyka się także w życiu prywatnym. Wówczas nie brakowało ich wspólnej obecności na ściankach i medialnych wydarzeniach. Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski zostali jedną z bardziej rozpoznawalnych i lubianych par w polskim show-biznesie. Ich związek trwał cztery lata. Ostatecznie jednak coś poszło nie tak. Powody rozstania do tej pory zostają owiane tajemnicą.

East News

Życie prywatne Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego

Jak teraz wyglądają relacje tej dwójki? Aktorzy nie raz wspominali, że spotykają się w pracy, jednak ich relacje pozostają formalne. Czy po romantycznej miłości ułożyli sobie życie? Adam Zdrójkowski już nie rozpacza po rozstaniu z Wiktorią Gąsiewską i rzucił się w wir pracy, natomiast Wiktoria, pomimo licznych plotek, nie potwierdza, że jest w jakiejkolwiek relacji.