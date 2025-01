Wiktoria Gąsiewska od dłuższego czasu jest związana z aktorem Jasperem Sołtysiewiczem. Oboje już wcześniej się znali, ale dopiero po latach znajomość przerodziła się w głębokie uczucie i teraz nie ukrywają już, że są naprawdę zakochani. Wcześniej aktorka była w długim związku z Adamem Zdrójkowskim, ale ta relacja miała swoje burzliwe losy i wygląda na to, że obecny związek Wiktorii Gąsiewskiej wygląda zupełnie inaczej. Teraz paparazzi przyłapali Wiktorię i Jaspera na zakupach. To było prawdziwe zakupowe szaleństwo. Zobaczcie zdjęcia!

Wiktoria Gąsiewska szerszej publiczności jest znana za sprawą hitowego serialu "Rodzinka.pl", który stał się trampoliną do wielkiej kariery dla Julii Wieniawy, Adama Zdrójkowskiego czy Macieja Musiała. Aktorka przez wiele lat była związana z Adamem Zdrójkowskim, ale ich relacja zakończyła się i dziś Wiktoria Gąsiewska jest szczęśliwa u boku Jaspera Sołtysiewicza, którego poznała już wiele lat temu.

Ja z Jasperem poznałam się dobrych 8-9 lat temu przy reklamie podręczników do szkoły. (...) Już wtedy wiedziałam, że to jest szalony chłopak, który wpada i jest go pełno. Zawsze darzyliśmy się koleżeństwem, a później to się przerodziło w przyjaźń. Zawsze Jaspera miałam za swojego przyjaciela. Uwielbiałam z nim rozmawiać. Nie raz rozmawialiśmy na tematy damsko-męskie, bo Jasper był wcześniej w innej relacji i ja też.

- mówiła jakiś czas temu Wiktoria Gąsiewska w wywiadzie z Plotkiem.