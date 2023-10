Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska byli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie, ale po rozstaniu skutecznie unikają się na imprezach i premierach. Teraz aktor został zapytany o nowy związek Wiktorii Gąsiewskiej z Jasperem Sołtysiewiczem. Adam Zdrójkowski skomentował nową relację byłej partnerki i przy okazji zdradził, czy w jego życiu też ktoś się pojawił!

Wiktoria Gąsiewska na początku grudnia oficjalnie pojawiła się z nowym partnerem, Jasperem Sołtysiewiczem na imprezie urodzinowej Polsatu. Od tej pory w mediach społecznościowych para publikuje wspólne romantyczne zdjęcia, a reporterka Party.pl Monika Maszkiewicz zapytała Adama Zdrójkowskiego, co sądzi o nowym związku swojej byłej partnerki. Aktor szczerze przyznał, że trzyma kciuki za Wiktorię Gąsiewską:

Adam Zdrójkowski dodał też, że aktualnie z nikim się nie spotyka i zdecydowanie nie jest typem osoby, która poszukuje partnerki na portalach randkowych:

Nikogo w moim życiu nie ma, ale jak ktoś się pojawi to moje serce się uraduje. Póki co skupiam się na sobie i jest ok. - powiedział gwiazdor serialu "Rodzinka.pl".