Wiktoria Gąsiewska ma nowego chłopaka? Te zdjęcia mówią wiele. Nosił ją na rękach [PAPARAZZI]

Adam Zdrójkowski w rozmowie z mediami odniósł się do zdjęć paparazzi, na których widać, jak Wiktoria Gąsiewska w towarzystwie Jakuba Lipowskiego świętuje finał "Tańca z Gwiazdami". Na zdjęciach młoda gwiazda przytula i trzyma się za rękę z przystojnym tancerzem. Jak komentuje to Adam Zdrójkowski? Czy gwiazdor "Rodzinki.pl" ma żal do swojej partnerki? A może ich związek to już przeszłość? Jest stanowcza reakcja aktora! Adam Zdrójkowski o zdjęciach Wiktorii Gąsiewskiej i Jakuba Lipowskiego Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski w tym roku świętowali czwartą rocznicę związku. Z tej okazji para wybrała się na wspólne, romantyczne wakacje. I chociaż co jakiś czas w mediach pojawiały się plotki o kryzysie w ich związku, to Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski dementowali doniesienia na swój temat. Aż do teraz! Dziś w mediach pojawiły się zdjęcia na których Wiktoria Gąsiewska w towarzystwie Jakuba Lipowskiego świętowała finał dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na zdęciach paparazzi widać, że aktorka i tancerz świetnie się razem bawili. Jak komentuje to Adam Zdrójkowski? Portal plotek.pl skontaktował się z aktorem i zapytał go o jego relację z Wiktoria Gąsiewską. Niestety, wszystko wskazuje na to, że związek aktorskiej pary to już przeszłość. Wygląda na to, że tak. Jest mi wybitnie przykro i na tym zakończę- Adam Zdrójkowski skomentował dla portalu plotek.pl.