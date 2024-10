Na tegorocznej gali rozdania Telekamer "Tele Tygodnia" pojawiła się plejada gwiazd, jednak największą uwagę przykuli Mikołaj Roznerski i jego tajemnicza towarzyszka. Okazuje się, że pozowali razem na ściance nie bez powodu. Wiemy, kim jest tajemnicza brunetka u boku aktora.

Mikołaj Roznerski pozuje na gali Telekamer. U jego boku aktorka

Mikołaj Roznerski jest jednym z najprzystojniejszych aktorów w Polsce. Aktor zagrał w wielu hitowych produkcjach, a w kilku z nich zagrał nawet główne role, mowa mi.in. o "Poradach na zdrady" i filmie "Fighter". Widzowie najbardziej go kojarzą jako Marcina Chodakowskiego z "M jak miłość", w którego wciela się już od 12 lat. Na planie serialu poznał Adrianę Kalską, z którą zaczął się spotykać w 2018 roku i choć fani trzymali mocno za nich kciuki, niestety ich związek dobiegł końca. 40-latek jest postrzegany jako bożyszcze kobiet i jego fani nie mają wątpliwości, że jego serce szybko znów będzie zajęte. Ostatnio Mikołaj Roznerski został przyłapany z tajemniczą pięknością, z którą wybrał się na spacer wieczorową porą i do restauracji. Aktor jednak nie odniósł się póki co do tego, kim była piękna blondynka, z którą przyłapali go paparazzi. Na tym jednak nie koniec!

W poniedziałek, 21 października w warszawskim muzeum Polin odbyła się coroczna gala rozdania Telekamer "Tele Tygodnia" na której nie zabrakło znanych nazwisk. Katarzyna Skrzynecka brylowała z mężem na gali w długiej cekinowej kreacji. Na tzw. ściance nie zabrakło również Mikołaja Roznerskiego, który tego wieczoru postawił na czarny, klasyczny garnitur i białą koszulę. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak jego tajemnica partnerka. Gwiazdorowi towarzyszyła ukraińska aktorka Oksana Cherkashyna, która zagrała razem z nim w serialu "Będziemy mieszkać razem". Produkcja została nominowana do zdobycia Telekamery w kategorii "seriale", to prawdopodobnie dlatego aktorzy postanowili zapozować razem. Czy może łączy ich też coś więcej?

Podlewski/AKPA

Na gali pojawiła się również koleżanka Mikołaja Roznerskiego, z którą razem gra w serialu "M jak miłość". Tego wieczoru Michalina Sosna również postawiła na długą cekinową kreację, podobnie jak Katarzyna Skrzynecka. Aktorka prezentowała się zjawiskowo i nie dało się oderwać wzroku od jej głębokiego dekoltu. 35-latka zarażała wszystkich swoich uśmiechem na gali — nie ma co się dziwić, bo jest przepiękną kobietą!

