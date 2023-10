Adam Zdrójkowski pokazał nową partnerkę! Wyjechali razem na wakacje

Co prawda od głośnego rozstania Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego minęło sporo czasu, jednak do tej pory nie wiadomo, co poróżniło aktorską parę. Teraz głos w sprawie zabrała sama Wiktoria, która zaznacza jednak, że nie lubi wracać do tego tematu. Tajemniczo jednak mówi: Zawsze kij ma dwa końce. O co chodzi? Wiktoria Gąsiewska o rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim Rozstania nigdy nie są łatwe - a szczególnie te medialne, wówczas na światło dzienne często wychodzą niechciane i bolesne fakty, pojawiają się także plotki. Na własnej skórze przekonali się o tym Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski . Kiedy media obiegła informacja o ich rozstaniu, ciężko było uwierzyć, że losy tej dwójki właśnie tak się potoczyły. Ostatecznie jednak rozstanie młodej pary przebiegło w spokojnej atmosferze, bez zbędnych dramatów. Wiktoria konsekwentnie milczała, z kolei Adam Zdrójkowski wypowiedział się na temat rozstania z aktorką kilkukrotnie. Niektórzy intenrauci uznali, że to właśnie on jest tą stroną, która cierpi bardziej. Teraz Wiktoria odniosła się do sytuacji - zrobiła to przy okazji wywiadu dla Jastrząb Post: - Było to ciężkie. Nie będę ukrywać, ale przeżyłam to i teraz już jest o wiele lepiej. Dużo wsparcia dostałam ze strony bliskich (...). Jestem osobą, która swoje prywatne sprawy trzyma dla siebie, nie piorę brudów w internecie, uważam to za niesmaczne Wiktoria tajemniczo dodała także, że: - Zawsze kij ma dwa końce Zobacz także: Karolina Korwin-Piotrowska gorzko o Wiktorii Gąsiewskiej. "Popularność nie przekłada się na talent" Związek Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, z racji na wykonywanie tego samego zawodu niejednokrotnie mijali się na rożnego...