Wielki sukces Dody. Spływają gratulacje od fanów
Doda od lat należy do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej i może pochwalić się imponującą liczbą sukcesów. Teraz do swojej kolekcji osiągnięć dopisała kolejne wyróżnienie. Fani nie szczędzą jej komplementów: "Podziwiam kobiety, które są niezależne i same sobie na to zapracowały".
"Forbes Women" opublikował najnowszy ranking 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2026. Doda znalazła się na podium zestawienia, zajmując 3. miejsce - wyżej sklasyfikowano jedynie Igę Świątek i Justynę Steczkowską. "Ups, co raz wyżej" - napisała Rabczewska na Instagramie.
Doda na 3. miejscu w zestawieniu "Forbesa"
Doda znalazła się w ścisłej czołówce najnowszego rankingu „Forbes Women” prezentującego 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2026. Artystka zajęła 3. miejsce z wartością marki szacowaną na 270,4 mln zł. Wyżej uplasowały się jedynie Iga Świątek oraz Justyna Steczkowska.
To kolejne potwierdzenie niezwykle silnej pozycji Dody w polskim show-biznesie. Gwiazda nie kryła zadowolenia z wyróżnienia i pochwaliła się sukcesem w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie opublikowała wymowny wpis.
Ups. Coraz wyżej. Dziękuję
Na grafice udostępnionej na Instagramie również dopisała kilka słów od siebie.
W końcu podium! Chociaż sama dla siebie od zawsze stoję niezmiennie na jedynce. I to pewnie jest tajemnica mojego sukcesu. Niezachwiana pewność siebie i swojej wartości. Jest bezcenna
Fani wokalistki błyskawicznie zasypali ją lawiną gratulacji w komentarzach.
Podziwiam kobiety, które są niezależne i same sobie na to zapracowały
Gratulacje
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Najcenniejsze kobiece marki osobiste 2026
W tegorocznej edycji nie zabrakło gwiazd sportu, kultury, mediów i biznesu. Na liście znalazły się zarówno kobiety od lat utrzymujące silną pozycję w przestrzeni publicznej, jak i nazwiska, które w ostatnich miesiącach szczególnie zyskały na popularności. Część z nich pochwaliła się sukcesem w sieci. Katarzyna Cichopek zajęła 16. miejsce w prestiżowym zestawieniu i podzieliła się swoją radością na Instagramie.
Kto jeszcze trafił do prestiżowego rankingu "Forbesa" i jaką wartość przypisano poszczególnym markom osobistym? Poniżej prezentujemy zestawienie pierwszej dziesiątki najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2026.
- Iga Świątek, 1 558,30 mln zł
- Justyna Steczkowska, 288,20 mln zł
- Dorota Rabczewska (Doda), 270,40 mln zł
- Julia Wieniawa, 223,50 mln zł
- Agnieszka Holland, 220,90 mln zł
- Ewa Pajor, 212,20 mln zł
- Magda Gessler, 203,30 mln zł
- Maryla Rodowicz, 200,00 mln zł
- Anna Lewandowska, 196,90 mln zł
- Magda Linette, 192,40 mln zł
Spodziewaliście się takiego zestawienia?
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