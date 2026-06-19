"Forbes Women" opublikował najnowszy ranking 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2026. Doda znalazła się na podium zestawienia, zajmując 3. miejsce - wyżej sklasyfikowano jedynie Igę Świątek i Justynę Steczkowską. "Ups, co raz wyżej" - napisała Rabczewska na Instagramie.

Doda na 3. miejscu w zestawieniu "Forbesa"

Doda znalazła się w ścisłej czołówce najnowszego rankingu „Forbes Women” prezentującego 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2026. Artystka zajęła 3. miejsce z wartością marki szacowaną na 270,4 mln zł. Wyżej uplasowały się jedynie Iga Świątek oraz Justyna Steczkowska.

To kolejne potwierdzenie niezwykle silnej pozycji Dody w polskim show-biznesie. Gwiazda nie kryła zadowolenia z wyróżnienia i pochwaliła się sukcesem w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie opublikowała wymowny wpis.

Ups. Coraz wyżej. Dziękuję napisała.

Na grafice udostępnionej na Instagramie również dopisała kilka słów od siebie.

W końcu podium! Chociaż sama dla siebie od zawsze stoję niezmiennie na jedynce. I to pewnie jest tajemnica mojego sukcesu. Niezachwiana pewność siebie i swojej wartości. Jest bezcenna czytamy.

Fani wokalistki błyskawicznie zasypali ją lawiną gratulacji w komentarzach.

Podziwiam kobiety, które są niezależne i same sobie na to zapracowały

Gratulacje

Jesteś inspiracją od lat pisali fani Dody.

Najcenniejsze kobiece marki osobiste 2026

W tegorocznej edycji nie zabrakło gwiazd sportu, kultury, mediów i biznesu. Na liście znalazły się zarówno kobiety od lat utrzymujące silną pozycję w przestrzeni publicznej, jak i nazwiska, które w ostatnich miesiącach szczególnie zyskały na popularności. Część z nich pochwaliła się sukcesem w sieci. Katarzyna Cichopek zajęła 16. miejsce w prestiżowym zestawieniu i podzieliła się swoją radością na Instagramie.

Kto jeszcze trafił do prestiżowego rankingu "Forbesa" i jaką wartość przypisano poszczególnym markom osobistym? Poniżej prezentujemy zestawienie pierwszej dziesiątki najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2026.

Iga Świątek, 1 558,30 mln zł Justyna Steczkowska, 288,20 mln zł Dorota Rabczewska (Doda), 270,40 mln zł Julia Wieniawa, 223,50 mln zł Agnieszka Holland, 220,90 mln zł Ewa Pajor, 212,20 mln zł Magda Gessler, 203,30 mln zł Maryla Rodowicz, 200,00 mln zł Anna Lewandowska, 196,90 mln zł Magda Linette, 192,40 mln zł

Spodziewaliście się takiego zestawienia?

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